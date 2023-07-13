Как привлечь поколение Z в реальные сектора экономики? Разбирались на Кадровом национальном конгрессе ОПК

На мероприятии собрались руководители предприятий ОПК (Ростех, Росатом, Алмаз-Антей, ОСК, Роскосмос и др.), представители кадровых и социальных платформ (Россия - страна возможностей и др.), а также ведущие ВУЗы страны.

Конгресс проходил в Цифровом деловом пространстве

Количество предприятий, входящих в состав ОПК, растет, а современная система образования не успевает своевременно готовить кадры. Сейчас самая большая нехватка кадров за 25 лет.

Как разработать такую систему профессиональной ориентации молодежи, чтобы ОПК не чувствовал кадровый голод? Как привлечь то самое поколение Z (те, кто родились примерно между 1995 и 2010-м годами), тех специалистов, которые успели окончить университет, поработать несколько лет, накопить опыт и уже готовы искать стабильную работу?

Как показывают исследования, пока молодежь больше тянет в собственное дело. Алексей Первенцев, заместитель генерального директора, руководитель кадрового агентства АНО "Россия — страна возможностей" поделился интересной статистикой.

Почти треть молодых специалистов предпочли бы иметь собственное дело, а вот в семейный бизнес пошли бы только 5%. И равное количество респондентов - по 9% - выбрали бы коммерческие компании с российским капиталом или госучастием. В стартапы, что удивительно, пошли бы только 2%.

7% респондентов заявили, что не хотели бы работать совсем

Желания соискателей и возможности компаний пока сильно расходятся. И в этом ключ кадровых проблем реального сектора экономики. Слайд ниже очень наглядно показывает, что могут работодатели и к чему им стоит тянуться.

43% работодателей задумываются над обеспечением “приятной рабочей атмосферы”.

Так, хорошую зарплату готовы предложить 52% работодателей. А именно этот критерий по-прежнему главный в выборе работы: 81% соискателей считают высокую зарплату решающим фактором.

Треть соискателей ищет работу непременно с гибкими условиями труда

Что делать, чтобы в промышленность и в частности ОПК охотнее шли молодые специалисты? По мнению Алексея Первенцева, нужны три шага:

Популяризировать отрасль

Удерживать и развивать институт династий

Менять ценностное предложение работодателей для соискателей

Решать проблему кадрового голода будут отраслевыми объединениями. Академия ПСБ объявила о планируемом запуске Ассоциации кадрового развития ОПК, которая объединит предприятия ОПК, федеральные и региональные органы государственной власти и поставщиков решений в области человеческого капитала. Главная задача проекта — ликвидировать кадровый голод в сфере ОПК, где более 35% предприятий отмечают нехватку квалифицированных специалистов.

А что с бухгалтерами?

Есть ли в ОПК дефицит неинженерных кадров: бухгалтеров, кадровиков, экономистов, спросил “Клерк” у ректора Академии ПСБ Алексея Нечаева. Он считает, что однозначно есть. Отрасли нужны финансовые специалисты, которые понимают специфику: бухгалтеры и экономисты должны быть по-новому подготовлены к работе в ОПК.

Особенности гособоронзаказа и раздельный учет ведут к тому, что бухгалтерам надо профпереподгаталиваться и учиться этой специфике.

Алексей Нечаев отметил: «В условиях кадрового голода предприятия ОПК соперничают за одни и те же кадры.Необходимо уходить от конкуренции и заниматься более важными задачами – совместно улучшать качество кадров и идти по направлению к кадровому суверенитету страны».