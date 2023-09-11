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Бухгалтеры

Пост ностальгии по старому «Клерку», за который меня отругают коллеги

Как все у нас раньше было лампово: старый неудобный, но родной форум. Никаких курсов и вебинаров, сплошные статьи про учет основных средств. А сегодня еще один форпост старины пал: у «Клерка» первое офлайн мероприятие, огромная конференция в отеле Mariott в центре Краснодара. Вот фотка прямо оттуда: народ уже собирается, начинаем в 10 утра.
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Пост ностальгии по старому «Клерку», за который меня отругают коллеги

Мне, законоренелому удаленщику, который привык к старому «Клерку», приходится признать: мы переросли только онлайн-формат. Я уверена, сегодня будет бомбический день: вся команда несколько месяцев готовилась к Клерк.Конференции 2023. Мне приехать не удалось, но я буду смотреть онлайн.

Вы успеваете присоединиться: онлайн-доступ стоит всего 1000 рублей. Такие мероприятия обычно стоят по 10 000 руб. Но мы решили первый раз проводить мероприятие так, чтобы максимальное количество участников могло его посетить. Подключайтесь.

Доклады будут идти с 10 до 17 часов. В программе среди основных тем для обсуждения — работа с ЕНС, изменения в бухучете, ФСБУ и налогообложение в 2023—2024 гг. Новые правила сдачи отчетности в 2023 году, проверки и воинский учет.

Спикеры-практики, мастер-классы, раздатка, запись лекций, возможность задать вопросы даже онлайн, розыгрыш подписок Клерк.Премиум и Клерк.Консультации. Доступ к трансляции через ссылку.

Вот такие бухгалтерские футболки «Наношу прибыль: причиняю НДС» будем разыгрывать среди участников

Смотрите, какие хостесс ждут тех, кто пришел на конфу офлайн. На самом деле — это (слева направо) наш куратор курсов повышения квалификации Алена, hr-менеджер Алена, маркетолог Маша и емеил-продакт Ева. Во-первых, они красивее любых нанятых моделей, во-вторых, хотим, чтобы вы познакомились сегодня с «Клерком» изнутри.

Все в фирменных футболках «Клерк»!

Ожидаем сегодня пару тысяч человек онлайн и пару сотен в зале Mariott. Честно, очень волнуемся.

Но наш руководитель b2b-направления Женя и исполнительный директор Карина не волнуются

На своем месте в президиуме ждет выступления Владислав Каминский, управляющий партнер налогово-юридической компании. Он ближе к концу дня расскажет про налоговые проверки 2023-2024 и про налоговые схемы.

А первой про ЕНП и поправки в НК выступит аудитор Людмила Ганичева.

Фотки буду показывать в этом посте целый день. А пока получите доступ к трансляции конференции.

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Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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