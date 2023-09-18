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170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента

На днях я как издатель «Клерка» ходила на презентацию группы компаний «Солар» (ранее «РТК-Солар»), которые рассказали, как изменился мир кибербезопасности и какие новинки скоро появятся на рынке. Поделюсь с вами интересными фактами и цифрами по кибербезопасности, а также своими фотографиями.
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170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента

14 сентября ГК Солар провела презентацию своего бизнеса по киберзащите. На мероприятии собрались представители бизнеса и разработчики. Мне, как издателю «Клерка» было интересно узнать, что происходит на рынке кибербезопасности и как сейчас защищают бизнес от хакерских атак и потерь данных. Узнала много интересного, спешу поделиться с вами.

Начало мероприятия

Для начала неутешительная и предостерегающая статистика для бизнеса. Анализ складывающихся на рынке факторов говорил о том, что угрозы и методы кибератак усложняются. Они происходят все чаще и наносят с каждым годом более существенный урон бизнесу.

20 млн руб. — средний ущерб компаний от действий хакеров за год (и это без учета репутационных потерь). Впечатляет, скажите?

На 54% с начала 2023 г. выросло число значимых инцидентов связанных с покушением на данные. Ежедневно фиксируется 170 атак. Из-за них в сети пропали 445 млн строк конфиденциальных сведений с начала 2023 г.

Колоссальные темпы развития цифровизации, резкий рост количества кибератак и прекращение работы большинства иностранных поставщиков СЗИ в России заставили многих представителей бизнеса иначе взглянуть на ценность кибербезопасности, а отечественных вендоров – быстро адаптироваться к работе в новых условиях.

Группа компаний Солар не исключение. За 8 лет существования на рынке компания прошла большой путь от стартапа до ведущего игрока отрасли. Ее выручка росла быстрее доходов российского рынка кибербезопасности и на конец 2022 года составила 14,4 млрд рублей. Сегодня команда «Солар» — это более 1 800 экспертов кибербезопасности.

Под защитой СОЛАР — половина России — свыше 850 организаций: портал Госуслуги,Телеком, системы госуправления, газоблоки, банки, online-ресурсы и объекты КИИ — электроэнергетика, металлургия, нефтегаз.

По мнению Игоря Ляпунова, генерального директора группы компаний СОЛАР, одной из важнейших задач компании является обеспечение безопасности портала Госуслуг, и в том числе цифровых данных 100 млн граждан.

Выступление Игоря Ляпунова, генерального директора группы компаний СОЛАР

«Обеспечивая безопасность главных «магнитов» для киберпреступников, в реальном бою изучили в деталях тактики, мотивации хакеров. Эти огромные массивы данных, агрегированная экспертиза, сформированные знания и навыки команды являются сегодня главным конкурентным преимуществом «Солара». Мы намерены увеличить свою долю на растущем рынке информационной безопасности, опережая его темпы роста и помогая своим клиентам в построении киберустойчивых организаций», — отметил Игорь Ляпунов.

Конечно, современная информационная безопасность должна быть динамической, своевременно подстраивающейся к изменениям ландшафта угроз и соответствующей целям и задачам бизнеса. Как это реализовывается на деле?

В тренде комплексная кибербезопасность. Сегодня — главный вектор развития для отрасли и бизнеса

С момента основания «Cолар» были выведены на рынок пять собственных разработок: перезапуск DLP, IGA, SAST, SWG, NGFW. Была приобретена PAM-система Solar SafeInspect.

«В нашей компании внедрена система постоянных улучшений. Стратегический консалтинг — услуга, которая доступна клиентам «Солара» с середины этого года, — помогает провести оценку всех цифровых систем организации, встроить процессы ИБ в корпоративное управление и сформировать грамотную архитектуру решений, работающую на рост и развитие бизнеса. Клиентоцентричный подход означает максимальный разворот всех процессов в сторону клиента, выстраивание их вокруг его потребностей. Мы анализируем цепочку взаимодействий с нашими клиентами и ищем новые точки роста, в том числе перестраивая свои внутренние процессы. Уже сейчас в некоторых сегментах клиентского пути мы ускорились в десять раз», — отметил Николай Сивак, коммерческий директор «Солар».

Николай Сивак,коммерческий директор «Солар»

В ответ на запрос клиентов о формировании систем безопасности, учитывающих отраслевые особенности их бизнеса, было создано два автономных, но дополняющих друг друга подразделения: «Ростелеком Информационная безопасность»— для государственных заказчиков и «Солар» — для коммерческих организаций.

Ирина Нестерова, Директор центра федеральных проектов «Ростелеком Информационная безопасность», Группы компаний «Солар»

«Присоединившись к «Ростелекому» в 2018 году мы получили возможности для роста и развития на базе крупнейшей в России сети оператора связи. Ключевые государственные инфраструктуры становятся мишенями наиболее продвинутых хакеров. Изучая их техники и тактики, отражая их атаки мы колоссально нарастили свою экспертизу, которую смогли транслировать и на наш коммерческий сегмент. Ведь наша задача — не интегрировать продукты на сети заказчика, а обеспечить безопасность цифровой экономики. Стало очевидно: чтобы гибко и оперативно отвечать на запросы клиентов, нужно создавать самостоятельные подразделения, обеспечивающее под ключ взаимодействие с клиентами двух сегментов», — пояснила Ирина Нестерова, директор центра федеральных проектов «Ростелеком Информационная безопасность», Группы компаний «Солар».

С начала 2022 года количество клиентов SOC ГК «Солар» выросло на 55%. Из указанного количества клиентов более половины было подключено под атакой: от 1-2 дней в случае с защитой онлайна, до недели — в случае SOC.

из презентации компании

«Сейчас мы ежедневно обрабатываем огромные потоки данных: через наши сенсоры проходит более 180 млрд событий в сутки. Наша команда киберразведки одновременно отслеживает деятельность более 60 высокопрофессиональных группировок, обогащая существующие инструменты знаниями о новых видах атак», — сообщил Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC.

Это я прониклась цифрами

В планах «Солара» стать своего рода фабрикой технологий, сформировать экосистему продуктов и сервисов, связанных общей логикой работы, терминами и нативной интеграцией. При их создании специалисты компании применяют атакоцентричный подход. Это означает, что разработка осуществляется на основе аналитики, полученной по итогам изучения фактов реальных атак на компании.

«В течение 3 лет мы выведем на рынок не менее 14 новых средств защиты информации, доведя их количество до 20. Для этого мы в 2 раза увеличим численность команд, занимающихся созданием собственных технологий», —сказала Галина Рябова, директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Ребрендинг как манифест трансформации

Во время мероприятия группа компаний «Сόлар» рассказала о своем ребрендинге.

«Новое название и новая символика — это, безусловно, отражение внутренних изменений.  Наше имя означает Солнце. И кстати, именно так можно запомнить, куда падает ударение в названии «Солар» — на букву «о». Мы на светлой стороне в борьбе за кибербезопасность компаний, граждан и страны. Безопасность за нами — не просто слоган. Это торжественное обещание клиенту, суть нашего бренда», — сообщила Марина Овсянникова, директор по маркетингу и PR ГК «Солар».

А теперь небольшой фото-отчет от издателя

Как театр начинается с вешалки, так любое деловое мероприятие начинается с регистрации участников.

Регистрация

Затем был кофе-брейк и знакомство

За время мероприятия все успели проголодаться.

Очень аппетитно выглядит

Если вы хотите приятно порадовать приглашенных, то вино и шампанское — то, что нужно.

Умиротворенное лицо уже сытого издателя, узнавшего много нового по кибербезопасности.

На селфи я точно получаюсь лучше, чем в камере фотографа:)

Я, как издатель «Клерка» считаю, что очень важно, чтобы информационная безопасность перестала быть чем-то инновационным, элитарным и превратилась в «commodity». Доступную историю для каждого бизнеса. Чтобы она была обязательным и, главное, — очень простым и понятным потребителю элементом цифрового мира.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

18
msneg

msneg

Клерк

39 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип msneg
    msneg

    170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента

    На днях я как издатель «Клерка» ходила на презентацию группы компаний «Солар» (ранее «РТК-Солар»), которые рассказали, как изменился мир кибербезопасности и какие новинки скоро появятся на рынке. Поделюсь с вами интересными фактами и цифрами по кибербезопасности, а также своими фотографиями.

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