Юридический бизнес в эпоху трансформации. По итогам бизнес-форума: лидеры и новая реальность

В Москве 30 августа прошел «Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность-2023», объединивший более 300 представителей профессионального сообщества. Эксперты обсудили, как перестраивался юридический бизнес в 2022-2023 году. Расскажу, что узнала на мероприятие, информационным партнером которого был «Клерк».

Второй год подряд лидеры юридического рынка откроют деловой сезон в Москве в формате масштабного форума «Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность-2023». Форум состоял из четырех тематических треков: «Инхаус и консалтинг», «Консалтинг», «Развитие» и «Правовой PR».

На площадке эксперты обсуждали актуальные вопросы управления правовыми департаментами корпораций, а также проблемы развития юридического бизнеса.

Я побывала на интереснейшей сессии — консалтинг. Деюсь тем, что услышала и своими впечатлениями.

Юридическая структура бизнеса в эпоху трансформации

Живая, интересная дискуссия была на сессии: «Консалтинг». Участники обсудили перестройку юридического бизнеса, конкурентные вызовы и стратегии лидеров, условия для выстраивания эффективного партнерства, вопросы бренд-менеджмента и продаж.

Спикеры поделились своим видением и опытом в том, как выходить на перспективные рынки в период экономической трансформации, а также проанализировали, какие стратегии лидеров рынка оказались наиболее успешными.

Владислав Забродин, управляющий партнер Юридической фирмы Capital Legal Services считает, что на данный момент положение адвокатуры относительно стабильно.

«Адвокатура — одна из самых сильных структур на сегодняшний день, что существует. Регулирование профессии нам не грозит, за исключением одного случая — если нас начнут регулировать без нас», — заявил Владислав Забродин.

Начало первой сессии

Перемены 2022 года дали компаниям вынужденное развитие. Они стали гибче. Перемены дали и новых клиентов, которые раньше не нуждались в юридических услугах. Но на рынке ощущается кадровый голод. Это в своем выступлении подчеркнул Василий Рудомино, старший партнер, Адвокат, Юридическая фирма АЛРУД.

«За 30 лет нашей деятельности мы прошли все возможные кризисы. Так что опыт преодоления, прохождения таких сложных моментов у нас есть. На данный момент мы сталкиваемся с острым кадровым голодом. В юридической сфере в некоторых областях он ощущается особенно остро. Связано это с отъездом многих юристов, многих активно вывозили западные компании. И сегодня спрос на юриста по корпоративному праву, по слиянию и поглощению просто огромен. Как рынок будет выходить из этой ситуации, пока не ясно. Второй вызов, с которым мы столкнулись — IT-безопасность. Сейчас все крупные юридические компании вынуждены увеличить меры по защите данных. Наша компания не исключение, мы были вынуждены увеличить состав нашего IT-департамента, чтобы справляться с угрозами безопасности», — поделился трудностями Василий Рудомино.

О том, что на рынке появились новые игроки, про их сильные и слабые стороны, а также про то, в каких областях права стоит ожидать высокой конкуренции рассказал Александр Лемчик Управляющий партнер Юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры».

Он подчеркнул, что сегодняшняя рыхлость юридического рынка — время для новых возможностей и вызовов.

Выступление Александра Лемчика

«Сейчас турбулентное время, с массой возможностей. С Российского рынка ушли международные гиганты, безусловно это плюс с точки зрения конкуренции, у локальных фирм появилась возможность реализовать себя. Также мы наблюдаем усиление роли российских компаний, имеющих несколько практик и развивающих свой бренд. Кроме этого, появление ньюльфы (организации, созданные выходцами из иностранных команд— прим.ред.) Я ожидаю. что в перспективе двух лет можно ожидать консолидации этих новых возникших компаний», — рассказал про развитие юридического рынка Александр Лемчик

Советы от эксперта, как же сегодня построить большую компанию и не бояться конкуренции

Определить свою рыночную нишу и портрет целевого клиента. Развивать не пересекающиеся юридические практики как инструмент преодоления турбулентности. Вкладываться в развитие внутреннего и внешнего бренда. Построить идеальный клиентский сервис. Возвести медийность и PR в разряд требований «must have» для любого юриста и руководителя подразделения. Развести производство и продажи. Отстроить финансовый учет и воронку продаж и считать все показатели. Личным вовлечением и участием заряжать людей на достижение высоких результатов.

А после всей официальной части форума, была красивая Церемония награждения Премии Legal PR Awards «Точка кипения» на 11 этаже Арарат Парк Хаят. Основная задача премии — расширить понятие Правового PR, укрепить роль антикризисных специалистов на рынке правовых и PR/GR-услуг и продемонстрировать лучшие команды, способные достигать поставленных бизнес-задач.