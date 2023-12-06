Почему успешные люди строят мосты, а не стены

Недавно произошел случай, который заставил меня глубоко задуматься о природе доверия и успеха. Я стоял у своего стенда на HR Expo Pro с простой, но значимой надписью: «Доверие в бизнесе». После многих работы с этой темой, я точно знаю — она затрагивает каждого, кто стремится к настоящему успеху, будь то в бизнесе или в жизни.

Помню, как ко мне подошла женщина, искренне заинтересованная темой доверия. Ее глаза горели любопытством, когда она спросила: «Где можно почитать о доверии?» И именно в этот момент случилось то, что перевернуло весь разговор. Охранник, стоявший неподалеку, пробурчал: «Кто вообще читает про доверие? Кругом одни волки.»

Знаете, эти слова буквально пронзили меня. За свою карьеру я встречал сотни таких «охранников» — людей, которые выстроили вокруг себя невидимую, но непроницаемую стену недоверия. И каждый раз это напоминает мне о том, насколько глубоко может быть укоренен страх в человеческом сознании.