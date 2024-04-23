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Интернет и IT

С прояснениями, без осадков: топ-3 тренда облачного рынка

Сегодня для каждого из нас использование облачных технологий стало чем-то обыденным: мы совершаем покупки, обмениваемся информацией, формируем бизнес-процессы, анализируем данные – и всё это упростилось и ускорилось за счет облачных вычислений.
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С прояснениями, без осадков: топ-3 тренда облачного рынка

Кажется, теперь ни одна отрасль не обходится без виртуальной составляющей и всё больше современных компаний – от малого бизнеса до крупных госкорпораций — переходят на облачные решения. Согласно прогнозам, в 2024 году рос­сий­ский ры­нок об­лач­ных сер­ви­сов вы­рас­тет не ме­нее чем на 30%, а мировые расходы конечных пользователей на публичные облачные сервисы достигнут 679 млрд долл., что неудивительно, ведь они позволяют безопасно хранить и обрабатывать данные, получить доступ к инновациям и, наконец, выстроить бизнес-процессы без привязки к офису.

В связи с продолжающимся развитием облачных технологий каждому, у кого есть свой проект, полезно быть в курсе последних тенденций в этой области, чтобы эффективно подготовить свой бизнес. Вот почему мы собрали, изучили и выделили 3 основных, на наш взгляд, тренда, способных повлиять на всю сферу облачных услуг как в нашей стране, так и в мире.

Искренне надеемся, что этот материал поможет предпринимателям и вебмастерам использовать современные технологии во благо собственных проектов, а возможно, даже обозначить новые векторы их развития. Ведь смотреть в будущее гораздо приятнее, если очерчены его горизонты 🙂

Мультиоблачная философия

Для начала несколько слов о том, что это вообще такое. Мультиоблако представляет собой стратегию облачных вычислений, при которой для развертывания решений используется сразу несколько сервисов и часто от разных провайдеров. Например, когда серверы заказывают у одного поставщика, а резервный дата-центр — у другого или когда у одного провайдера развернут VDI (виртуальный рабочий стол), у другого — 1С, а у третьего – сервис для управления контейнерами и при этом всё это работает в связке. Одним словом, синергия.

Кейсов использования такого подхода с каждым годом всё больше. Например, X использует Amazon Web Services для хранения больших объемов данных, Microsoft Azure для разработки и развертывания приложений, а Google Cloud Platform — для анализа больших данных. Или другой пример – министерство здравоохранения Коста-Рики, которое использует Microsoft Azure и приложения, размещенные в Amazon Web Services, а за управление и контроль облачной инфраструктуры при этом отвечает провайдер Softline.

По статистике, мультиоблачные решения востребованы среди 89% компаний в мире и в нашей стране они тоже популярны — в частности, такая услуга есть у Selectel, VK Cloud, ITGLOBAL и т. д.

Конечно, при детальном рассмотрении и у мультиоблачной модели можно отыскать несовершенства. Например, концентрируясь на уменьшении привязки к одному поставщику и для этого выбирая сразу несколько облачных провайдеров, может быть трудно переключаться между ними, а техническая реализация мультиоблачных конструкций является непростой задачей — прежде всего, из-за ограниченных возможностей автоматизации IT-инфраструктуры от разных поставщиков.

Плюс по мере того как компании переносят в облако всё больше конфиденциальных данных первостепенное значение приобретает безопасность в облачном хранилище. Поэтому при выборе облачного провайдера нельзя игнорировать то, как он решает проблему безопасности, которая сегодня, когда общая стоимость утечки данных только за прошлый год превысила 8 трлн долл., по-прежнему актуальна. Вот почему возрастает интерес к концепции ZTaaS (zero trust-as-a-service – нулевое доверие как услуга), которая подразумевает проверку устройств и пользователей перед тем как предоставить им доступ к ресурсам или данным в сети, независимо от их местоположения, что особенно кстати в условиях мультиоблачной среды, где данные и приложения могут располагаться в разных облаках.

В целом сценарии использования мультиоблака зависят от потребностей бизнеса. Например, в России очевидный интерес к мультиоблачной стратегии отчасти обусловлен стремлением владельцев бизнеса не зависеть от решений уходящих с рынка иностранных вендоров (Nvidia, Cisco, Microsoft, Oracle, IBM и т. д.). В результате отечественные компании получили плацдарм для развития своих технологий и Россию охватил бум на дата-центры, особенно крупные, с более 1 тыс. стоек и подведенной мощностью более 5 МВт, — сейчас реализуется несколько проектов по строительству таких объектов, подобный ажиотаж обоснован тем, что большинство крупных проектов были заморожены из-за геополитических событий.

Однако несмотря на то, что на сегодняшний день мультиоблачная модель хоть и обретает популярность, многие компании пока по-прежнему работают только с одним поставщиком. И это понятно: мультиоблако сейчас является не волшебной таблеткой, а одним из подходов к построению инфраструктуры, со своими сложностями и особенностями. При этом прогресс не стоит на месте, процессы постепенно становятся проще, поэтому владельцам проектов в таких условиях остается держать ухо востро, выбирая подходящих партнеров и выстраивая гибкую инфраструктуру под свои цели. Тем более, что, по прогнозам, к 2028 году для большинства компаний использование облачных вычислений станет необходимостью.

DBaaS вместо традиционной базы данных

Снова немного общей теории: DBaaS (от англ. database-as-a-service – база данных как услуга) — это услуга, в рамках которой предоставляется возможность использования и управления базами данных в облаке. И именно облачная архитектура отличает такие базы данных от обычных. 

К облачным базам данных можно обращаться напрямую и масштабировать их под нагрузкой. Работать с облачной базой данных так же просто, как и с обычной: она позволяет подключаться, вносить изменения, добавлять и удалять данные и проч., а пользователям больше не нужно самостоятельно устанавливать ПО, администрировать сервер с базой данных и поддерживать инфраструктуру — всё это берет на себя провайдер. 

Объем мирового рынка DBaaS в прошлом году составил 25,1 млрд долл., а к 2032 он, по прогнозам, достигнет 116,8 млрд долл. Современные компании всё чаще обращаются к услуге DBaaS, чтобы облегчить сложности, связанные с управлением базами данных, ускорить разработку приложений и использовать данные для принятия стратегических решений, а возможность интеграции в DBaaS-платформы передовых технологий (например, ИИ и машинного обучения) позволяет автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать производительность. Ну и конечно, отсутствие забот, связанных с администрированием и поддержкой инфраструктуры, становится приятным бонусом для многих пользователей, включая тех, кто не относит себя к экспертам в IT.

Российский сегмент DBaaS сейчас находится на стадии бурного развития прежде всего за счет тенденции на импортозамещение на фоне ушедших с рынка глобальных игроков. Эта услуга есть у многих российских провайдеров.

С 2024 по 2033 год прогнозируется развитие мирового рынка DBaaS, а с учетом спроса бизнеса на возможность извлекать практические выводы из огромных массивов данных, можно смело утверждать, что поставщики этой услуги будут развивать ее, внедряя, например, аналитику в реальном времени или более совершенные протоколы безопасности, так что следить за развитием DBaaS будет полезно владельцу любого проекта, вне зависимости от его масштаба.

ИИ на службе облачных вычислений

Сегодня о влиянии искусственного интеллекта на ту или иную сферу не говорит только ленивый, неудивительно, что облачного рынка он тоже коснулся. 

ИИ быстро завоевывает позиции в облачных средах: более 70% компаний уже используют его для своих задач.

И здесь заметны сразу несколько устойчивых тенденций:

  • Интеграция ИИ в разработку приложений

Ведущие мировые поставщики облачных услуг (Amazon, Microsoft, Google, IBM, Alibaba) и их менее крупные коллеги по цеху предлагают ИИ-сервисы для разных целей, включая создание, развертывание и масштабирование приложений. Инструменты с поддержкой искусственного интеллекта (GitHub Copilot, Amazon's Q Builder и др.) меняют опыт разработчиков, предоставляя, например, возможность плавной трансформации кода с одного языка на другой. Кроме того, в сфере облачных услуг наблюдается значительный сдвиг в сторону усовершенствования ИИ — в частности, облачные провайдеры разрабатывают специализированное оборудование, призванное эффективно справляться с вычислительными требованиями приложений.

  • Демократизация генеративного ИИ

С учетом того, что в 2024 году многие компании начнут массовое внедрение ИИ в бизнес-процессы (только в России 17% организаций определили для себя развитие и масштабирование ИИ как одну из ключевых стратегических целей), краеугольным камнем становится демократизация генеративного ИИ, которая означает, что по мере увеличения количества пользователей, у которых есть доступ к инструментам ИИ, всё более актуальными становятся проблемы, сопряженные с этикой, конфиденциальностью и безопасностью данных. Иными словами, на первый план выходит ответственное использование искусственного интеллекта. В реалиях, когда влияние внедрения ИИ на принятие решений, автоматизацию и эффективность облачных вычислений достигнет 85%, сотрудникам, отвечающим за информационную безопасность, важно взаимодействовать с разработчиками, инженерами по облачным вычислениям и специалистами по ИИ, чтобы отражать хакерские атаки, подготовленные с использованием ИИ-инструментов. 

  • Спрос на ИИ как сервис

По прогнозам, в 2024 году расходы компаний на инфраструктуру облачных вычислений впервые превысят 1 трлн долл. и это будет обусловлено в том числе растущей потребностью в использовании новых платформ и предложений, включая AIaaS (от англ. artificial-intelligence-as-a-service – искусственный интеллект как услуга), мировой рынок которой вырастет до 14,27 млрд долл. Крупные поставщики облачных услуг (Salesforce, Microsoft, Google, Intel и др.) предлагают AIaaS для разных целей – например, если в какое-то приложение необходимо включить функцию распознавания изображений, можно просто воспользоваться сервисом Amazon Rekognition, создавать собственное ПО и инфраструктуру для этого больше не нужно.

Однако несмотря на стремительный темп развития ИИ, 85% ком­па­ний в России пока не го­товы взаи­мо­дей­ство­вать с генера­тив­ным ИИ в об­ла­ке, опасаясь утечки данных, а 32% компаний в мире всё еще находятся на стадии экспериментов с инструментами ИИ, развертывая в своих облачных средах менее 10 экземпляров служб ИИ. 

Также существует мнение, что инструменты, созданные на основе искусственного интеллекта, пока находятся в зачаточном состоянии. Это и понятно, ведь подготовка почвы для внедрения ИИ — далеко не быстрый процесс: например, тот же Яндекс, если верить открытой информации, потратил целых 65 дней на создание своей языковой модели, использовав кластер из 800 мощных видеокарт. Чем сложнее ИИ-модель, тем больше ресурсов требуется на ее разработку, а сбор данных и обучение алгоритмов, как известно, требуют огромных вычислительных мощностей и собственных хранилищ, которые может позволить себе далеко не каждая компания.

Резюмируя, можно отметить, что интеграция искусственного интеллекта в облачные сервисы и решения прокладывает путь к будущему, в котором цифровые технологии как никогда раньше будут вплетены в нашу повседневную жизнь, а от того, как владельцы проектов сориентируются в этом меняющемся ландшафте, будет зависеть траектория развития их бизнеса.

Заключение

Как бы высокопарно это ни звучало, мы с вами живем в эпоху, являющуюся значимой в истории технологий, и можем наблюдать, как глобальный интернет перерождается в разветвленную сеть локальных облаков, взаимодействующих друг с другом. 

За 2023 год рынок облачных услуг в России вырос на треть, показав при­рост око­ло 40%. По прогнозам, к 2025 году половина мировых данных — 100 из 200 зеттабайт (каждый триллион гигабайт) — будет находиться в облаке.

Безусловно, в век информационных технологий предугадать развитие в той или иной сфере наперед довольно сложно, однако тенденции, о которых мы рассказали в этой статье, обладают потенциалом для развития. Разумеется, приведенный нами перечень трендов не является исчерпывающим, есть и другие — например, Web 3.0, о котором постоянно рассуждают аналитики и в котором главную роль играет блокчейн, способный оказать влияние в том числе на развитие облачных сервисов, или остающийся важным клиентский опыт, предполагающий расширение ЦА облачных провайдеров за пределы круга айтишников, поскольку запрос на такие решения есть у самых разных пользователей. 

Все эти и прочие наметившиеся тенденции подтверждают, что в ближайшее время облачные технологии будут оставаться движущей силой инноваций, а владельцам проектов, в свою очередь, остается адаптироваться к трансформациям и быть начеку.

Надеемся, наш небольшой обзор был вам интересен, а облачные решения принесут пользу вашему бизнесу.

С радостью пообщаемся с вами в комментариях, делитесь наблюдениями об облачном рынке — любопытно узнать ваше мнение 🙂

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