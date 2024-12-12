Три процента...

Недавно мы стали свидетелями важного шага в сфере регулирования рекламы: Госдума приняла во втором чтении закон о сборе за рекламу. Несмотря на то, что налог переименовали в сбор, суть от этого не меняется — компании-рекламораспространители будут обязаны уплачивать 3% от своих квартальных доходов.
Зачем это нужно? Полученные средства планируется направить на поддержку российских разработчиков и развитие информационных ресурсов. Это важный шаг к укреплению отечественной экономики и поддержке национальных инициатив. Список ресурсов и все детали по расчету и уплате сбора будет установлен правительством.
📈 Можно сказать, что впереди нас ждёт много интересного! Такой подход не только поможет финансировать отечественные проекты, но и создаст предпосылки для роста инноваций в стране. И хотя название «сбор» может звучать менее страшно, чем «налог», реальность остаётся таковой — финансовые обязательства никуда не исчезают.
Посмотрим, какие изменения принесёт этот закон, и как он повлияет на рекламную индустрию в России. Одно можно сказать точно: всё самое интересное только начинается! 🚀💡
А вы как считаете, нужен такой сбор или это больше похоже на побор?!Делитесь мнениями в комментариях!
Комментарии7
Нам очень больно от введения этого налога. Еще же и администрирование будет запутано как всегда
Вы размещаете у себя рекламу. Каждый факт рекламы сопровождается идентификационным номером. В зависимости от того, какая система налогообложения используется, 3% берется за квартал или с суммы реализации, или с поступлений на расчетные счета (кассу).
В чем тут запутанность администрирования?
Вводим допы - обучение по рекламе) Но есть и плюсы- столько всего нового, мозг всегда в тонусе.
Надо забрать вообще всё и тогда хоть заинновируйся.
То есть считаете что 3 это много?
Я утешаю себя надеждой что может реклама станет качественней)))
Я уже пытаюсь не вдаваться во все "новации об инновациях". Фильтрую только то, что мне нужно сейчас. Остальное-на задворки памяти.
Уж больно много всего. Пересекающегося, конкурирующего.
А цель одна- доп деньги.
А никак не улучшение качества рекламы, инвест климата и проч.
Поэтому и
Ну всё не заберут точно. А так это хороший маркер, чтобы подумать лишний раз, а заказывать ли вообще рекламу. Или публиковать "плохую" рекламу. Сейчас же не реклама, а помойка одна(