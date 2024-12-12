Три процента...

Недавно мы стали свидетелями важного шага в сфере регулирования рекламы: Госдума приняла во втором чтении закон о сборе за рекламу. Несмотря на то, что налог переименовали в сбор, суть от этого не меняется — компании-рекламораспространители будут обязаны уплачивать 3% от своих квартальных доходов.

Зачем это нужно? Полученные средства планируется направить на поддержку российских разработчиков и развитие информационных ресурсов. Это важный шаг к укреплению отечественной экономики и поддержке национальных инициатив. Список ресурсов и все детали по расчету и уплате сбора будет установлен правительством.

📈 Можно сказать, что впереди нас ждёт много интересного! Такой подход не только поможет финансировать отечественные проекты, но и создаст предпосылки для роста инноваций в стране. И хотя название «сбор» может звучать менее страшно, чем «налог», реальность остаётся таковой — финансовые обязательства никуда не исчезают.

Посмотрим, какие изменения принесёт этот закон, и как он повлияет на рекламную индустрию в России. Одно можно сказать точно: всё самое интересное только начинается! 🚀💡

А вы как считаете, нужен такой сбор или это больше похоже на побор?!Делитесь мнениями в комментариях!