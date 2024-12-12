Екатерина Гуляева
Налог на рекламу

Три процента...

🌟 Новости из Госдумы: новый сбор за рекламу 🌟
Три процента...

Недавно мы стали свидетелями важного шага в сфере регулирования рекламы: Госдума приняла во втором чтении закон о сборе за рекламу. Несмотря на то, что налог переименовали в сбор, суть от этого не меняется — компании-рекламораспространители будут обязаны уплачивать 3% от своих квартальных доходов.

Зачем это нужно? Полученные средства планируется направить на поддержку российских разработчиков и развитие информационных ресурсов. Это важный шаг к укреплению отечественной экономики и поддержке национальных инициатив. Список ресурсов и все детали по расчету и уплате сбора будет установлен правительством.

📈 Можно сказать, что впереди нас ждёт много интересного! Такой подход не только поможет финансировать отечественные проекты, но и создаст предпосылки для роста инноваций в стране. И хотя название «сбор» может звучать менее страшно, чем «налог», реальность остаётся таковой — финансовые обязательства никуда не исчезают.

Посмотрим, какие изменения принесёт этот закон, и как он повлияет на рекламную индустрию в России. Одно можно сказать точно: всё самое интересное только начинается! 🚀💡

А вы как считаете, нужен такой сбор или это больше похоже на побор?!Делитесь мнениями в комментариях!

Ольга Ульянова
Банкротство

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи

Материал основан на — Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-5626/19 от 20 ноября 2024 г.

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи
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Комментарии

7
    • VadimBA

      Еще же и администрирование будет запутано как всегда

      Вы размещаете у себя рекламу. Каждый факт рекламы сопровождается идентификационным номером. В зависимости от того, какая система налогообложения используется, 3% берется за квартал или с суммы реализации, или с поступлений на расчетные счета (кассу).

      В чем тут запутанность администрирования?

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Такой подход не только поможет финансировать отечественные проекты, но и создаст предпосылки для роста инноваций в стране.

    Надо забрать вообще всё и тогда хоть заинновируйся.

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        Я уже пытаюсь не вдаваться во все "новации об инновациях". Фильтрую только то, что мне нужно сейчас. Остальное-на задворки памяти.

        Уж больно много всего. Пересекающегося, конкурирующего.

        А цель одна- доп деньги.

        А никак не улучшение качества рекламы, инвест климата и проч.

        Поэтому и

        Надо забрать вообще всё

        • Екатерина Гуляева
          Руководитель

          Ну всё не заберут точно. А так это хороший маркер, чтобы подумать лишний раз, а заказывать ли вообще рекламу. Или публиковать "плохую" рекламу. Сейчас же не реклама, а помойка одна(