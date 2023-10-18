Олег Мясников
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Олег Мясников
Льготные категории населения

Кому и какие льготы предоставляются при оплате услуг ЖКХ

Отдельные категории граждан вправе воспользоваться льготами и компенсациями на оплату услуг ЖКХ. Расскажем о том, кому и на какие именно преференции по оплате коммунальных услуг можно рассчитывать.
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Кому положены льготы на оплату ЖКХ

В статье 160 Жилищного кодекса сказано, что отдельным категориям граждан могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В частности, льготы по оплате услуг ЖКХ предназначены:

  1. многодетным семьям. 

  2. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

  3. сельским учителям;

  4. инвалидам;

  5. ветеранам;

  6. инвалидам войны;

  7. участникам Великой Отечественной войны;

  8. ветеранам боевых действий;

  9. членам семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;

  10. другим категориям граждан.

Рассмотрим подробнее, на какие именно преференции по оплате ЖКХ могут рассчитывать эти люди.

Компенсации для многодетных семей

В регионах предоставляются льготы на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Так, в Москве установлены компенсационные выплаты семьям, имеющим трех и более детей:

  1. на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

  2. за пользование телефоном.

Данная компенсация устанавливается одному из родителей до достижения младшим ребенком возраста 18 лет.

Кроме того, столичный закон предусматривает возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, за пользование телефоном в жилом помещении, в котором проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством). 

Таковы положения Закона г. Москвы от 23 ноября 2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».

Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением в общежитии.

Эти льготы предусмотрены статьями 36 и 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 №г.  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В Москве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на время обучения в образовательных организациях освобождаются от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные малоимущими, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением.

Данные льготы установлены статьей 13 Закона г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».

Преференции для сельских учителей

Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения имеют педагогические работники, проживающие и работающие в:

  1. сельских населенных пунктах;

  2. рабочих поселках. 

Данное право закреплено в статье 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Сельским учителям установлена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей (постановление Правительства РФ от 26 октября 2013 г. № 963).

Компенсации для инвалидов

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:

  1. платы за наем и платы за содержание жилого помещения;

  2. платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;

  3. платы за коммунальные услуги;

  4. оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса.

Подробный перечень льгот приведен в статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Льготы для ветеранов

Ветеранам предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Подробный перечень мер социальной поддержки ветеранов предусмотрен в статье 13 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон о ветеранах).

Компенсации для инвалидов войны

Инвалидам войны предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:

  1. платы за наем или за содержание жилого помещения;

  2. взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

  3. платы за коммунальные услуги;

  4. оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки инвалидов войны предусмотрены в статье 14 Закона о ветеранах.

Льготы для участников Великой Отечественной войны

Участникам Великой Отечественной войны предоставляется компенсация расходов в размере 50%:

  1. платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

  2. взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

  3. платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;

  4. платы за коммунальные услуги;

  5. оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Более подробная информация о льготах для участников Великой Отечественной войны приведена в статье 15 Закона о ветеранах.

Компенсации для ветеранов боевых действий

Ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%:

  1. платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

  2. взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Данные льготы распространяются также на членов семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим (статья 16 Закона о ветеранах).

Льготы для членов семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 

Право на компенсационные выплаты в отношении коммунальных услуг имеют:

  • члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы;

  • члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, продолжительность службы которых составляет 20 лет и более.

Эти люди имеют право на компенсационные выплаты по оплате:

  1. пользования жилым помещением, его содержания, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

  2. коммунальных услуг;

  3. установки квартирных телефонов, услуг телефонной связи.

Компенсация составляет 60% расходов по оплате пользования жилым помещением, коммунальных и других видов услуг.

Более подробно о компенсациях членам семей погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, можно прочитать в следующих нормативных правовых актах:

Компенсации для других категорий граждан

Льготы по оплате услуг ЖКХ предоставляются следующим категориям граждан:

1. Герои Советского Союза, и Герои Российской Федерации, и полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены их семей освобождены от оплаты коммунальных услуг. 

Данная льгота предусмотрена статьей 5 Закона РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». 

2. Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними члены их семей освобождены от оплаты коммунальных услуг. 

3. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», и лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Данная преференция установлена статьей 18 Закона о ветеранах

 4. Граждане, получившие заболевания или инвалидность вследствие чернобыльской катастрофы, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Эта льгота приведена в статье 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Олег Мясников, практикующий юрист, кандидат юридических наук.

Олег Мясников

Олег Мясников

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Комментарии

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