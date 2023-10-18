Кому и какие льготы предоставляются при оплате услуг ЖКХ

Кому положены льготы на оплату ЖКХ
В статье 160 Жилищного кодекса сказано, что отдельным категориям граждан могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В частности, льготы по оплате услуг ЖКХ предназначены:
многодетным семьям.
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
сельским учителям;
инвалидам;
ветеранам;
инвалидам войны;
участникам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий;
членам семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;
другим категориям граждан.
Рассмотрим подробнее, на какие именно преференции по оплате ЖКХ могут рассчитывать эти люди.
Компенсации для многодетных семей
В регионах предоставляются льготы на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Так, в Москве установлены компенсационные выплаты семьям, имеющим трех и более детей:
на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
за пользование телефоном.
Данная компенсация устанавливается одному из родителей до достижения младшим ребенком возраста 18 лет.
Кроме того, столичный закон предусматривает возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, за пользование телефоном в жилом помещении, в котором проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством).
Таковы положения Закона г. Москвы от 23 ноября 2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».
Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением в общежитии.
Эти льготы предусмотрены статьями 36 и 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 №г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В Москве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на время обучения в образовательных организациях освобождаются от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, признанные малоимущими, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением.
Данные льготы установлены статьей 13 Закона г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
Преференции для сельских учителей
Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения имеют педагогические работники, проживающие и работающие в:
сельских населенных пунктах;
рабочих поселках.
Данное право закреплено в статье 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Сельским учителям установлена ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей (постановление Правительства РФ от 26 октября 2013 г. № 963).
Компенсации для инвалидов
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;
платы за коммунальные услуги;
оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса.
Подробный перечень льгот приведен в статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Льготы для ветеранов
Ветеранам предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Подробный перечень мер социальной поддержки ветеранов предусмотрен в статье 13 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон о ветеранах).
Компенсации для инвалидов войны
Инвалидам войны предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:
платы за наем или за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
платы за коммунальные услуги;
оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки инвалидов войны предусмотрены в статье 14 Закона о ветеранах.
Льготы для участников Великой Отечественной войны
Участникам Великой Отечественной войны предоставляется компенсация расходов в размере 50%:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;
платы за коммунальные услуги;
оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Более подробная информация о льготах для участников Великой Отечественной войны приведена в статье 15 Закона о ветеранах.
Компенсации для ветеранов боевых действий
Ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Данные льготы распространяются также на членов семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим (статья 16 Закона о ветеранах).
Льготы для членов семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
Право на компенсационные выплаты в отношении коммунальных услуг имеют:
члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы;
члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, продолжительность службы которых составляет 20 лет и более.
Эти люди имеют право на компенсационные выплаты по оплате:
пользования жилым помещением, его содержания, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
коммунальных услуг;
установки квартирных телефонов, услуг телефонной связи.
Компенсация составляет 60% расходов по оплате пользования жилым помещением, коммунальных и других видов услуг.
Более подробно о компенсациях членам семей погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, можно прочитать в следующих нормативных правовых актах:
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 6 марта 2006 Г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Компенсации для других категорий граждан
Льготы по оплате услуг ЖКХ предоставляются следующим категориям граждан:
1. Герои Советского Союза, и Герои Российской Федерации, и полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены их семей освобождены от оплаты коммунальных услуг.
Данная льгота предусмотрена статьей 5 Закона РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».
2. Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними члены их семей освобождены от оплаты коммунальных услуг.
3. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», и лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.
Данная преференция установлена статьей 18 Закона о ветеранах.
4. Граждане, получившие заболевания или инвалидность вследствие чернобыльской катастрофы, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.
Эта льгота приведена в статье 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Олег Мясников, практикующий юрист, кандидат юридических наук.
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