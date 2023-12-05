Как защитить блог от налоговых проверок и других проблем

Сегодня многие ведут свои блоги в соцсетях или помогают компаниям. В 2023 году контролирующие органы провели проверки известных блогеров и начислили им крупные суммы налоговых платежей. Расскажем о том, по каким признакам проверяющие могут заинтересоваться блогером.

Дробление бизнеса — опасная схема

Главный признак схемы — блогер зарабатывает деньги в интернете, но налоги с полученных доходов платит в минимальных суммах или не платит вовсе.

Также рискуют попасть под подозрение блогеры, которые платят налог по УСН если их доходы приблизились к пороговому значению в 251,4 млн руб. или превысили этот лимит.

Отдельные блогеры дробили бизнес, чтобы не «слететь» с упрощенки, и переводили доходы на родственников. Рано или поздно такие истории заканчиваются тем, что к блогерам приходят в гости не только новые клиенты, но и налоговики, а также следователи.

Как инспекторы узнают реальные доходы блогеров

Точные суммы доходов налоговики узнают из выписок по банковским счетам. У налоговых инспекций есть доступ ко всем расчетным счетам компаний и ИП. А данные по счету физлица налоговики могут посмотреть с разрешения руководителя вышестоящего налогового органа (п. 2.1 ст. 86 НК).

Подозрительных блогеров инспекторы сами ищут в социальных сетях или выходят на них на проверке контрагентов. Также о скрытых доходах могут сообщить и недображелатели блогеров или их конкуренты.

Риски платные курсов и семинаров

Многие зарегистрированные блогеры-ИП проводят платные семинары или продают курсы, при этом отдельный счет не открывают, а деньги собирают на свою личную карту.

Такой вид бизнеса связан с рисками. Банк вправе заблокировать личную карту, если на нее будут приходить переводы от большого числа людей или на крупные суммы. Риски возрастают, если переводы идут в один день и без перерыва во времени. Поэтому безопаснее использовать в бизнесе все-таки расчетные счета ИП.

Кроме того, важно проверить, не подпадают ли курсы блогера под образовательную деятельность (ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Для образовательного бизнеса нужна лицензия, кроме случаев, когда ИП оказывает услуги без работников (письмо Рособрнадзора от 25.11.2022 № КО-21120/08-16005).

Размещение блогером рекламы

Некоторые блогеры не получают денег через интернет, а привлекают клиентов через блог, используют его для рекламы своих услуг.

Рекламировать услуги вправе только блогеры, которые надлежащим образом оформили свой статус — стали самозанятыми, ИП или открыли фирму.

За рекламой еще следит Роскомнадзор. Реклама должна соответствовать требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Блогеры могут разместить только ту рекламу, которая содержит пометку «реклама», а также ссылку на рекламодателя, его сайт.

Если не хотите опасаться проверок, работайте по-белому — получите статус ИП, откройте расчетный счет для бизнеса и получайте на этот счет оплаты от клиентов, декларируйте доходы.