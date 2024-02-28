Какие обязанности возникают при открытии счета в иностранном банке

При открытии банковского счета за рубежом у владельца счета возникают обязанности сообщить об этом в налоговую инспекцию и ежегодно представлять отчеты о движении денежных средств по счету.

Уведомление о банковских счетах

Российские граждане обязаны уведомлять налоговые органы по месту жительства:

об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранных банках; об изменении реквизитов счетов (вкладов) в иностранных банках.

Срок направления уведомления — не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) или изменения реквизитов счета (вклада) в иностранных банках.

Отчет о движении денежных средств

Российские граждане представляют налоговым органам отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в иностранных банках.

Такой отчет представляется в инспекцию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом. Данные обязанности предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Когда можно не представлять отчет

Российский гражданин не представляет в инспекцию отчет о движении денежных средств по своему счету, открытому в иностранном банке, который расположен на территории:

государства — члена ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия); или государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

При этом должно выполняться следующее условие:

общая сумма денег, зачисленных на счет за год, не превышает 600 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте; либо

остаток денег на счете не превышает 600 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, если в течение года зачисление денег на счет не осуществлялось.

Сделанный вывод подтверждается письмом ФНС России от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699.

Перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утвержден приказом ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986@. К ним, в частности, относятся Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Германия, Казахстан, Китай.

В перечень стран, обменивающихся информацией, не входят, в частности, Узбекистан, Таджикистан.

Владелец счета постоянно проживает за границей

Требования к порядку открытия счетов в расположенных за рубежом банках, а также представления отчетов не применяются к физлицам, срок пребывания которых за рубежом в течение года составляет более 183 дней.

Административная ответственность

Представление в инспекцию уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке с нарушением установленного срока влечет штраф в размере от 1000 до 1500 рублей (п. 2 ст. 15.25 КоАП).

Непредставление резидентом в инспекцию уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в зарубежном банке влечет штраф в размере от 4000 до 5000 рублей (п. 2.1 ст. 15.25 КоАП).

Несоблюдение порядка представления отчетов о движении средств по счетам в иностранных банках влечет штраф в размере от 2000 до 3000 рублей (п. 6 ст. 15.25 КоАП).