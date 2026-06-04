Когда налоговая база исчисляется исходя из рыночной стоимости имущества

Занижение стоимости имущества относительно рыночного уровня

Законодательство исходит из недопустимости искажения сведений об объектах налогообложения и уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате такого искажения (пункт 1 статьи 54.1 НК РФ).

Об искажении сведений об объекте налогообложения по налогу на имущество может свидетельствовать многократное занижение стоимости имущества относительно рыночного уровня при совершении сделки между взаимозависимыми лицами. В отношениях таких лиц признается наличие риска манипулирования ценой сделки (пункт 1 статьи 105.1 НК РФ).

Если имущество приобретено налогоплательщиком у взаимозависимого лица по цене, существенно отличающейся от рыночной, инспекция вправе сделать вывод о несоответствии отраженной в учете операции ее действительному экономическому смыслу.

При этом инспекция вправе определить налоговую базу, исходя из документально подтвержденных сведений о рыночной стоимости имущества (пункт 1 статьи 54.1 НК РФ).

Компания приобрела здание на основании соглашения, заключенного с ее дочерним обществом, которое признается взаимозависимым лицом (подпункт 1 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ).