Успешное развитие бизнеса приводит к росту налоговых платежей. И каждый руководитель фирмы рано или поздно задумывается о том, насколько оптимальна сложившаяся налоговая нагрузка на бизнес. Рассмотрим доводы в пользу минимизации налогов и финансовые риски, которые возникают при творческом подходе к исчислению и уплате налогов.

Преимущества минимизации налогов

Начнем с анализа доводов за выбор стратегии на минимизацию обязательных платежей.

Прежде всего, оптимальная налоговая нагрузка на бизнес стимулирует деловую активность, производство продукции, инвестирование в новые проекты, развитие наукоемких производств. Продукция предприятия становится более конкурентно-способной на рынке за счет сокращения издержек производства. Производитель получает возможность продавать продукцию по более низкой цене.

От снижения цены выигрывает конечный потребитель. И не только в том, что повышается его покупательская способность, но и в том, что он, как фактический плательщик косвенных налогов, сокращает свои расходы.

В работе коммерческих организаций возникают самые разнообразные расходы. В бухгалтерском учете они учитываются в полном объеме. Однако для того чтобы уменьшить налогооблагаемую прибыль организации, нужно выполнить несколько условий:

- доказать, что расходы являются экономически обоснованными;

- документально подтвердить расходы;

- продемонстрировать прямую связь расходов с приносящей доход деятельностью.

При решении вопроса о возможности принятия расходов в целях исчисления налога на прибыль необходимо исходить из реальности расходов, произведенных в целях получения дохода, а также их обязательного документального подтверждения (Постановление АС Дальневосточного округа от 01.06.2021 № Ф03-2343/2021 по делу № А04-5368/2020).

Расходы могут быть учтены в случае оформления любыми документами, подтверждающими совершение факта хозяйственной жизни (письмо Минфина России от 19.01.2024 № 03-03-06/1/3797).

Выполнить эти условия удается далеко не каждой компании. Как показывает практика, одной из любимых претензий налоговиков является упрек в экономической необоснованности тех или иных расходов фирмы. В итоге часть затрат бизнес несет за счет чистой прибыли.

Такая ситуация экономически не выгодна для бизнеса, поскольку приводит к тому, что прибыль для целей бухгалтерского учета становится меньше, чем прибыль для целей налогового учета. Акционеры получают дивиденды из расчета бухгалтерской прибыли, а государство получает налог на прибыль исходя из налоговой прибыли. Выходит, что база для исчисления платежей в пользу казны превышает базу для расчета дивидендов собственникам бизнеса.

С учетом изложенного включение в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, реальных затрат бизнеса позволит сбалансировать показатели чистой прибыли для целей выплаты дивидендов и налогов.

Недостатки налоговой оптимизации

Теперь рассмотрим негативные стороны налоговой оптимизации.

Сразу скажем, что участие в схемах минимизации налогов может повлечь включение организации в план выездных налоговых проверок. Это следует из Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

По итогам проверки налоговые органы могут не согласиться с правомерностью применения налоговых преференций и начислить организации сумму налогов, пеней и штрафов. Как следствие, после ревизии у компании возникнет крупная сумма непредвиденных расходов. Если компания своевременно не исполнит требование об уплате налогов, инспекция заблокирует ее банковские счета.

В том случае если организация не рассчитается с бюджетом по налоговым платежам, инспекторы передадут информацию следователям. В отношении руководства компании будет возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов. Для подозрений в совершении преступления организации достаточно задолжать бюджету сумму свыше 18 750 000 рублей.

Кроме того, директор фирмы рискует стать ответчиком по гражданскому иску, который вправе предъявить налоговый орган в рамках уголовного процесса. По одному из дел суд установил, что генеральный директор организации совершал противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты налогов, в результате чего причинен ущерб бюджету. Суд решил, что ущерб казне в виде неуплаченных налогов причинен по вине руководителя организации, который и должен отвечать за возмещение причиненного ущерба (Апелляционное определение Московского городского суда от 16.06.2020 по делу № 33-21214/2020).

Когда налогоплательщик использует не противоречащие закону механизмы уменьшения налоговых платежей или допускает неуплату налога по неосторожности, об уголовной ответственности не может быть и речи. Закон предусматривает уголовную ответственность лишь за такие деяния, которые совершаются умышленно и направлены непосредственно на избежание уплаты налога в нарушение правовых правил (Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П).

Топ-менеджеры и акционеры принимают на себя риски персональной финансовой ответственности в случае признания предприятия банкротом. Такое развитие событий вполне вероятно при крупной сумме налоговых начислений по итогам мероприятий налогового контроля.

Например, суд привлек контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, поскольку они в целях минимизации налоговых платежей создали фиктивный документооборот и привели предприятие к банкротству (Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2020 № 304-ЭС20-10986 по делу № А03-4188/2018).

Схемы дробления бизнеса применяют лица, которые стараются минимизировать налоговые платежи за счет работы на специальных режимах. Подобные схемы распространены, в частности, в розничной торговле, при оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

Налоговые преимущества в форме специальных режимов предусмотрены только для малого бизнеса и призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка. Злоупотребление ими нивелирует налоговую поддержку малого бизнеса. Налоговые органы выработали методику выявления искусственных реорганизаций бизнеса и привлечения к ответственности налогоплательщиков за создание подобных налоговых схем.

В обычаях делового оборота широко укоренилась практика регистрации бизнеса в оффшорных юрисдикциях. Многие годы оффшоры привлекали зарубежных инвесторов низкими налоговыми ставками, простотой регистрации компаний и возможностью оставить в тени реальных бенефициаров.

Однако сегодня международное сообщество объединило усилия в борьбе с размыванием налоговой базы и смещением доходов в низконалоговые юрисдикции. Происходит обмен информацией между налоговыми службами различных государств. Поэтому в современных условиях прежние схемы налоговой минимизации выглядят устаревшими и неэффективными.