Всегда проверяйте ваш личный кабинет в налоговой! Совет от пользователя

Для того чтобы не было проблем с ​налоговой, всегда проверяйте свой личный кабинет, особенно раздел по доходам.

Случай произошел такой с моими данными, поэтому если вы нашли в кабинете ошибку, например, в налоговом уведомлении имеется некорректная информация об объектах или о его владельце, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы удобным способом. Через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» и «Обратиться в ФНС России», посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию или путем направления почтового сообщения.

Если ошибка в налоговом уведомлении повлияла на расчет налога, то налоговый орган самостоятельно выяснит причину ошибки и заявителю в течение 30 дней со дня регистрации заявления будет направлено новое налоговое уведомление с учетом перерасчета и нового срока уплаты.

При наличии у налогоплательщика облагаемого налогом имущества, в отношении которого он никогда не получал налоговое уведомление, не уплачивал налог и в отношении которого не пользовался льготой, необходимо сообщить в любой налоговый орган.