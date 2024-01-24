Условия подачи документов в электронном виде в кассационный суд

Как правильно подать документы в суд в электроном виде, возникает вопрос, это возможно сделать через личный кабинет пользователя. Разберем все моменты.

Для подачи документов в электроном виде , гражданин должен зайти через личный кабинет пользователя, созданный в модуле «Электронное правосудие» программного изделия «Интернет-портал» ГАС «Правосудие» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет ГАС «Правосудие»), либо через личный кабинет EПГУ.

Для подачи в суд документов в электронном виде в секторах пользовательского сопровождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающих выполнение функций по консультационной и организационно-технической поддержке заявителей, может быть обеспечен бесплатный доступ заявителей к ГАС «Правосудие» и информирование о порядке доступа к указанной автоматизированной системе.

Личный кабинет ЕПГУ создается на физическое лицо, которым подаются документы в электронном виде в суд; при подаче документов представителем личный кабинет создается на имя представителя. Через личный кабинет представителя могут быть поданы документы в отношении одного и более представляемых им физических и (или) юридических лиц. Личный кабинет ГАС «Правосудие» создается на физическое лицо, которым подаются документы в электронном виде в суд, либо на представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя; при подаче документов представителем личный кабинет создается на имя представителя. Через личный кабинет представителя могут быть поданы документы в отношении одного и более представляемых им физических и (или) юридических лиц. Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных данных физического лица, в том числе его фамилии, имени и отчества (при наличии).

Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации и аутентификации пользователя с использованием подтвержденной учетной записи физического лица ЕСИА, в том числе присоединенной к организации в качестве представителя.

Документы в электронном виде могут быть поданы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в форме электронного образа документа.

Требования к электронным образам документов.

Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 200 – 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста, если это имеет значение для рассмотрения дела.

Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста). Файлы документов (материалов), прилагаемых к обращению в суд, представляются в формате PDF, если иное не указано в настоящем Порядке подачи документов. Размер файла электронного образа документа не должен превышать 30 Мб.

Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: исковое заявление от 05122016 3л.pdf).

Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии.

Электронный образ документа заверяется в соответствии с Порядком подачи документов простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью.