Об истребовании ИФНС документов по конкретным сделкам и при проведении налоговой проверки в отношении иностранной организации

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 93.1 Кодекса при проведении налоговой проверки в отношении иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 Кодекса, налоговый орган вправе при наличии согласия руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, истребовать информацию в отношении операций по переводу денежных средств, осуществленных в адрес указанной иностранной организации, у организации национальной системы платежных карт, операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств, операционных центров, платежных клиринговых центров, центральных платежных клиринговых контрагентов, расчетных центров и операторов связи.

Кроме того, на основании абзаца третьего пункта 2 статьи 93.1 Кодекса налоговыми органами могут быть запрошены документы (информация), связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг, у лица, которое осуществляет (осуществляло) ведение этого реестра, в соответствии с запросом уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.