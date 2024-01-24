Всё что касается рассмотрения разногласий в деле о банкротстве, должно быть законно.

Тут мы с вами можем обратится к Статья 60. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств, жалоб и иных обособленных споров в деле о банкротстве ФЗ № 107 от 29.05.2024.

1. Заявления и ходатайства, в том числе о разногласиях, возникших между арбитражным управляющим, кредиторами и (или) должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов, жалобы на действия (бездействие) арбитражных управляющих, на решения собрания или комитета кредиторов, иные обособленные споры по заявлениям лиц, участвующих в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через один месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

По результатам рассмотрения обособленных споров арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано.

2. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обособленные споры рассматриваются судьей единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.

По результатам рассмотрения обособленного спора арбитражный суд выносит определение путем подписания резолютивной части.

В случае подачи апелляционной жалобы на определение, вынесенное путем подписания резолютивной части, арбитражный суд в течение пяти дней изготавливает мотивированное определение. Мотивированная часть жалобы на такое определение может быть направлена в течение пятнадцати дней со дня его изготовления. Указанный пятнадцатидневный срок не включается в процессуальный срок на обжалование определения.

Заявление о составлении мотивированного определения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части определения в установленном порядке. Мотивированное определение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления соответствующего заявления. Срок на обжалование этого определения исчисляется со дня его изготовления в полном объеме.

При рассмотрении обособленных споров в порядке, установленном настоящим пунктом, арбитражный суд вправе по своей инициативе или по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, назначить судебное заседание с вызовом лиц, участвующих в деле о банкротстве.

3. В порядке и в сроки, которые установлены пунктом 1 настоящей статьи, рассматриваются разногласия, возникшие между арбитражным управляющим и гражданами, в пользу которых вынесен судебный акт о взыскании ущерба, причиненного жизни или здоровью, а также между арбитражным управляющим и представителем работников должника в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 16 настоящего Федерального закона.

4. Заявления и жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, или с нарушением установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению."