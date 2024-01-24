Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию по безвизу

В России для иностранцев и лиц без гражданства проведут эксперимент по сдаче биометрии в пунктах пропуска через государственную границу , согласно постановлению (постановление Правительства РФ от 7 ноября 2024 г. № 1510).
Он пройдет в два этапа: на первом, который продлится с 1 декабря 2024 по 30 июня 2026 года, биометрию будут сдавать при пересечении государственной границы в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковном Жуковском, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 до 30 июня 2026 года — иностранцы могут предоставить свои биометрические и персональные данные заранее, зарегистрировавшись в мобильном приложении.
Иностранцев не пустят в Россию без сдачи биометрии — цифровой фотографии лица и папиллярных узоров пальцев рук. Такое постановление приняло Правительство, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Есть исключения для:
граждан Белоруссии,
глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, а также членов их семей,
должностных лиц международных организаций и их представительств, заключивших соглашения с Правительством России об условиях пребывания на территории страны, и членов их семей,
должностных лиц международных организаций, въезжающих или выезжающих в/из РФ в связи с исполнением служебных обязанностей,
владельцев дипломатических и служебных паспортов,
иностранных граждан с национальными паспортами при наличии в них дипломатической или служебной визы,
детей до шести лет.
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