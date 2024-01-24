Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию по безвизу

Это информация касается тех предприятий, которые трудоустраивают к себе иностранных граждан. Теперь с 1 декабря 2024 по 30 июня 2026 года, биометрию будут сдавать при пересечении государственной границы в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и в других аэропортах.

В России для иностранцев и лиц без гражданства проведут эксперимент по сдаче биометрии в пунктах пропуска через государственную границу , согласно постановлению (постановление Правительства РФ от 7 ноября 2024 г. № 1510).

Он пройдет в два этапа: на первом, который продлится с 1 декабря 2024 по 30 июня 2026 года, биометрию будут сдавать при пересечении государственной границы в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковном Жуковском, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. На втором этапе — с 30 июня 2025 до 30 июня 2026 года — иностранцы могут предоставить свои биометрические и персональные данные заранее, зарегистрировавшись в мобильном приложении.

Иностранцев не пустят в Россию без сдачи биометрии — цифровой фотографии лица и папиллярных узоров пальцев рук. Такое постановление приняло Правительство, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Есть исключения для: