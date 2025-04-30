Что будет, если инспектору не показывать запрашиваемые документы

Бывает, что при проверках работодатель не желает предоставлять документы по запросу. Разберем, что делать в таких ситуациях.

Итак, если при запросе работодатель отказывает в предоставлении документов, он рискует быть оштрафованным согласно законодательству РФ.

Непредставление документов в рамках проверки в установленный срок воспрепятствовало законной деятельности должностных лиц органа надзора по проведению проверок и повлекло невозможность проведения проверки. Такое поведение является правонарушением в рамках ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.

Надеюсь, моя статья была полезной.