ЦОК КПП ОСНО 28.04 Мобильный
Елена Марченко
Налоговые проверки

Что будет, если инспектору не показывать запрашиваемые документы

Бывает, что при проверках работодатель не желает предоставлять документы по запросу. Разберем, что делать в таких ситуациях.

Итак, если при запросе работодатель отказывает в предоставлении документов, он рискует быть оштрафованным согласно законодательству РФ.

Непредставление документов в рамках проверки в установленный срок воспрепятствовало законной деятельности должностных лиц органа надзора по проведению проверок и повлекло невозможность проведения проверки. Такое поведение является правонарушением в рамках ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.

Надеюсь, моя статья была полезной.

Информации об авторе

Елена Марченко

Елена Марченко

Специалист в государственное учреждение

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