Как оплачивается больничный лист, по каким кодам нетрудоспособности

Оплата больничного листа зависит от стажа работника , а также от кода нетрудоспособности . Разберем самые основные коды нетрудоспособности и их оплату.

01 Заболевание, в том числе профзаболевания и их обострения

Для заболеваний, не связанных с работой, оплачивается в общем порядке и согласно страховому стажу.

100% от среднедневной зарплаты вне зависимости от стажа, если страховой случай признается профессиональным заболеванием.

Находиться на больничном в этом случае можно 15 дней (10 дней, если больничный выписан фельдшером), а с 15-го дня болезни созывается врачебная комиссия, которая в случае необходимости продлевает период нетрудоспособности до десяти месяцев.

Первые три дня оплачивает работодатель в ближайшую зарплату или аванс после закрытия больничного. Следующий период компенсируется Социальным фондом (СФР) в течение 10 дней после закрытия больничного.

02 Травма, в том числе несчастные случаи на производстве

Для заболеваний, не связанных с работой, оплачивается в общем порядке и согласно страховому стажу.

100% от среднедневной зарплаты вне зависимости от стажа, если травма признана производственной.

09 Уход за больным членом семьи

В случае детей:

до семи лет: 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа.

от восьми лет: амбулаторно первые 10 дней в зависимости от страхового стажа, далее — 50% от страхового стажа; стационар — в зависимости от страхового стажа.

Уход за взрослыми членами семьи оплачивается в зависимости от стажа и только семь дней по одному из заболеваний, а также не больше 30 дней в году.

13 Уход за ребенком с инвалидностью 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа и места лечения. Оплачиваются все дни болезни, но не более 120 дней в году. С первого дня оплачивается Соцфондом.



Надеюсь моя статья была полезной.

С уважением Елена Викторовна.