ЦОК Общая ОК 12.06 Мобильный (2)
Елена Марченко
Больничные

Как оплачивается больничный лист, по каким кодам нетрудоспособности

Итак, очень важно знать каждому работнику, как ему оплачивается больничный лист по каким параметрам.

Оплата больничного листа зависит от стажа работника , а также от кода нетрудоспособности . Разберем самые основные коды нетрудоспособности и их оплату.

01 Заболевание, в том числе профзаболевания и их обострения
Для заболеваний, не связанных с работой, оплачивается в общем порядке и согласно страховому стажу. 
100% от среднедневной зарплаты вне зависимости от стажа, если страховой случай признается профессиональным заболеванием. 

Находиться на больничном в этом случае можно 15 дней (10 дней, если больничный выписан фельдшером), а с 15-го дня болезни созывается врачебная комиссия, которая в случае необходимости продлевает период нетрудоспособности до десяти месяцев.
Первые три дня оплачивает работодатель в ближайшую зарплату или аванс после закрытия больничного. Следующий период компенсируется Социальным фондом (СФР) в течение 10 дней после закрытия больничного.

02 Травма, в том числе несчастные случаи на производстве
Для заболеваний, не связанных с работой, оплачивается в общем порядке и согласно страховому стажу. 
100% от среднедневной зарплаты вне зависимости от стажа, если травма признана производственной.

09 Уход за больным членом семьи
В случае детей: 
до семи лет: 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа. 
от восьми лет: амбулаторно первые 10 дней в зависимости от страхового стажа, далее — 50% от страхового стажа; стационар — в зависимости от страхового стажа. 
Уход за взрослыми членами семьи оплачивается в зависимости от стажа и только семь дней по одному из заболеваний, а также не больше 30 дней в году. 

13 Уход за ребенком с инвалидностью 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа и места лечения. Оплачиваются все дни болезни, но не более 120 дней в году. С первого дня оплачивается Соцфондом. 

Надеюсь моя статья была полезной.

С уважением Елена Викторовна.

Информации об авторе

Елена Марченко

Елена Марченко

Специалист в государственное учреждение

6 подписчиков 52 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум