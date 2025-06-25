Всегда ли нужно реагировать на сообщения из налоговой инспекции
Моя знакомая бухгалтер ,ведет несколько организаций. В последнее время ей постоянно приходят запросы от налоговой инспекции. Давайте разберем на что нужно обязательно реагировать и отвечать , а где можно не обращать внимания.
Итак требования от налоговой инспекции обязательны к исполнению. Они бывают разных видов: о представлении пояснений (документов), погашении задолженности, вызове налогоплательщика. В каждом из них указывается срок исполнения. Имеются исключения, когда можно не отвечать:
Получили документ не из своего налогового органа. Обращения приходят через Почту России. Их можно игнорировать, ссылаясь на статью 83 Налогового кодекса РФ. Если у «чужой» ИФНС имеются вопросы к налогоплательщику, то налоговый орган действует через коллег того отделения налоговой службы, где зарегистрирован налогоплательщик;
Когда документ представляет собой «Информационное письмо». Это требование не требует реакции, а несет в себе определенную информацию, с которой знакомит налогоплательщика;
Когда с вас требуют предоставить прогноз будущих платежей. Сбор подобных данных не предусмотрен законодательством.
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