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Елена Марченко
Налоговые требования

Всегда ли нужно реагировать на сообщения из налоговой инспекции

Бывают случаи, когда вам на почту приходят не совсем понятные запросы от налоговой. Тут возникает вопрос, нужно ли на них отвечать или нет.

Моя знакомая бухгалтер ,ведет несколько организаций. В последнее время ей постоянно приходят запросы от налоговой инспекции. Давайте разберем на что нужно обязательно реагировать и отвечать , а где можно не обращать внимания.

Итак требования от налоговой инспекции обязательны к исполнению. Они бывают разных видов: о представлении пояснений (документов), погашении задолженности, вызове налогоплательщика. В каждом из них указывается срок исполнения. Имеются исключения, когда можно не отвечать:

  1. Получили документ не из своего налогового органа. Обращения приходят через Почту России. Их можно игнорировать, ссылаясь на статью 83 Налогового кодекса РФ. Если у «чужой» ИФНС имеются вопросы к налогоплательщику, то налоговый орган действует через коллег того отделения налоговой службы, где зарегистрирован налогоплательщик;

  2. Когда документ представляет собой «Информационное письмо». Это требование не требует реакции, а несет в себе определенную информацию, с которой знакомит налогоплательщика;

  3. Когда с вас требуют предоставить прогноз будущих платежей. Сбор подобных данных не предусмотрен законодательством.

Информации об авторе

Елена Марченко

Елена Марченко

Специалист в государственное учреждение

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