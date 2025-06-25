Всегда ли нужно реагировать на сообщения из налоговой инспекции

Бывают случаи, когда вам на почту приходят не совсем понятные запросы от налоговой. Тут возникает вопрос, нужно ли на них отвечать или нет.

Моя знакомая бухгалтер ,ведет несколько организаций. В последнее время ей постоянно приходят запросы от налоговой инспекции. Давайте разберем на что нужно обязательно реагировать и отвечать , а где можно не обращать внимания.

Итак требования от налоговой инспекции обязательны к исполнению. Они бывают разных видов: о представлении пояснений (документов), погашении задолженности, вызове налогоплательщика. В каждом из них указывается срок исполнения. Имеются исключения, когда можно не отвечать: