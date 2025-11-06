ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
Елена Марченко
Общество

Усложнение порядка организации заграничных поездок россиян для детей до 14 лет

С 20 января 2026 года для поездок в дружественные страны детям, у которых еще нет российского паспорта, понадобится загранпаспорт.

Вышел новый ФЗ , согласно Федеральным законом от 23 июля 2025 г. № 257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Миграционная служба МВД России обратила внимание на поправки, касающиеся выезда из России и возвращения в страну детей младше 14 лет.

С 20 января 2026 года для поездок в дружественные страны детям, у которых еще нет российского паспорта, понадобится загранпаспорт. Это касается посещения:

  • Абхазии;

  • Белоруссии;

  • Южной Осетии;

  • Казахстана;

  • Киргизии.

Такое требование установлено независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или путешествует с сопровождающими.

Напомним, в следующем году из перечня документов, необходимых для выезда из России и въезда в страну детей до 14 лет, будет исключено свидетельство о рождении. Для поездок им придется оформлять заграничный паспорт.

Получить загранпаспорт на ребенка можно с момента его рождения. Оформить его получится:

  • в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России;

  • в МФЦ;

  • через портал госуслуг.

Надеюсь моя статья , была интересной.

Информации об авторе

Елена Марченко

Елена Марченко

Специалист в государственное учреждение

7 подписчиков68 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Клеверенс
Автоматизация учета

Бухгалтер, хватит заполнять журналы! Как вести учет спецодежды в электронном виде

Как автоматизировать учет спецодежды и избавиться от бумажной волокиты. Разбираются проблемы ручного учёта и преимущества электронного решения «Учет 15» — от автоматических актов выдачи до контроля возвратов и интеграции с 1С.

Бухгалтер, хватит заполнять журналы! Как вести учет спецодежды в электронном виде

Начать дискуссию

Главная Тарифы