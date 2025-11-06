Усложнение порядка организации заграничных поездок россиян для детей до 14 лет

С 20 января 2026 года для поездок в дружественные страны детям, у которых еще нет российского паспорта, понадобится загранпаспорт.

Вышел новый ФЗ , согласно Федеральным законом от 23 июля 2025 г. № 257-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Миграционная служба МВД России обратила внимание на поправки, касающиеся выезда из России и возвращения в страну детей младше 14 лет.

С 20 января 2026 года для поездок в дружественные страны детям, у которых еще нет российского паспорта, понадобится загранпаспорт. Это касается посещения:

Абхазии;

Белоруссии;

Южной Осетии;

Казахстана;

Киргизии.

Такое требование установлено независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или путешествует с сопровождающими.

Напомним, в следующем году из перечня документов, необходимых для выезда из России и въезда в страну детей до 14 лет, будет исключено свидетельство о рождении. Для поездок им придется оформлять заграничный паспорт.

Получить загранпаспорт на ребенка можно с момента его рождения. Оформить его получится:

в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России;

в МФЦ;

через портал госуслуг.

Надеюсь моя статья , была интересной.