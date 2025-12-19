Как можно по закону обжаловать бездействия полиции

Тут мы сможем обратиться к Федеральному закону от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

Бывают в жизни ситуации , когда гражданин обращается официально в полицию , но со стороны полиции молчание . Тут необходимо обратится к законодательству , нам поможет Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ “ О полиции” .

В Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ “ О полиции” существует Статья 53. Обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции.

Действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, государственного и муниципального органа, общественного объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд.

Исходя из этой статьи , гражданин может обратится в прокуратуру с жалобой на бездействие со стороны полиции.

В своей жалобе гражданин указывает номер своего заявления (КУСП) , дату обращения , и обязательное описание преступления а также название отделения полиции и ее адрес.

Надеюсь моя статья , была интересной.