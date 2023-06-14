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Павел Пухов

Ожидаемое постпандемийное открытие Китая пока не привело к серьезному росту потребления

Под конец первого полугодия цена на нефть болтается около нижней границы широкого диапазона, начало формированию которого было положено еще в декабре прошлого года. За это время произошло достаточно много разнородных событий, как обычно, как на стороне спроса, так и на стороне предложения.
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Ожидаемое постпандемийное открытие Китая пока не привело к серьезному росту потребления

Ожидаемое постпандемийное открытие Китая пока не привело к серьезному росту потребления. Начальный импульс несколько затух. Импорт нефти в страну вырос, но часть ее пошла в хранилища. Вероятно, в том числе, потому что эта нефть была родом из подсанкционных стран и продавалась со скидками. Опасения близкой мировой рецессии не только перманентно ухудшают сантимент, но и высадили большую часть финансовых спекулянтов. В итоге некому системно брать лонги и формировать относительно долгосрочный тренд. Нефтяной рынок стал тонким и крайне пессимистичным. Реакция практически на любой негативный новостной повод - резкая и сиюминутная. На позитивные же новости реакция невнятная, часто отложенная и требующая твердых доказательств. Яркий пример — это недавнее падение рынка на слухах о новой сделке с Ираном. Как будто ранее не было нескольких крупных неудачных попыток. Как будто Иран сможет резко и надолго выдать большой объем новой нефти, серьезно меняющий расклад.

Вдобавок, в какого рода ситуациях, для роста цены необходима цепочка из разнородных положительных моментов, но их нет. Зато есть практически полностью снятые опасения по рискам снижения морского экспорта нефти из РФ, в результате работы эмбарго и потолка цен. Есть рост добычи нефти в странах, находящихся под санкциями (Иран, Венесуэла, вне квот). По плану происходит заранее ожидаемый рост предложения из глубоководных проектов в странах типа Норвегии, Бразилии и Гайаны. В меньшей части ростом добычи отметились американские сланцы (максимум за три года по недельным данным). Согласно недавним пересмотренным месячным данным (идут с лагом), рост все же есть, хотя итоговые цифры на конец года, очевидно, снизились. Вообще говоря, многие ожидания были пересмотрены - один только Голдман (самые лютые быки) за полгода уже три раза даунгрейдил прогнозы цены на конец года, с трехзначных значений упав до 86 долларов за баррель Брента. Консолидировались и прогнозы по предложению, что также важно, сузился диапазон возможных значений.

На фоне упавших цен на сырье (не только нефть, но и газ и прочие коммоды) третий месяц подряд снижается количество активных буровых установок в мире. Неготовность к системному расширению инвестиций рано или поздно окажет поддержку ценам. ОПЕК+ перераспределением квот зафиксировало текущую добычную картинку внутри группы, а сокращением показало нацеленность на проактивные действия (главным образом со стороны саудитов). С другой стороны, на фоне надвигающейся рецессии и относительно высоких ставок, пространства для маневра у группы как бы не очень-то и много. Новое сокращение производства всего через три месяца — это что-то необычное. Превентивная попытка отыграть слабые ожидаемые фундаментальные показатели рынка во втором полугодии, который, вероятно, до настоящего времени пребывал в околобалансном состоянии.

Весь потенциальный позитив для цен лежит в плоскости дополнительных добровольных сокращений производства саудитами, в сезонном летнем росте потребления бензина и кондиционирования в некоторых жарких странах, а также в окончании продаж нефти из SPR (где объемы пусть и не такие большие, но это системная вещь). Должно сгладится наблюдаемое расхождение по экспорту нефти из РФ с заявленной добычей, после прохождения пика ремонтов НПЗ. Как обычно важны дисциплина и соблюдение квот ОПЕК+, если все-таки удастся создать существенный дефицит, то даже в отсутствие крупных спекулянтов (десятилетние лои по нет-лонгам) невидимая рука рынка переставит цены наверх.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

28
Павел Пухов

Павел Пухов

14 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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