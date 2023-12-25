Ангола выходит из ОПЕК из-за разногласий по квотам

Не очень понятно, каким образом их так сильно задела ситуация на встрече участников, потому что за последние несколько лет установленные квоты не выполнялись с запасом, на десятки процентов.

Вероятно, просто обидно, как от принудительного доведения плана до уровня фактического производства, так и от низкой роли в организации в целом.

Тут есть два момента и первый — это новая повышенная роль ядра ОПЕК, теперь состоящего исключительно из стран Залива. Если завтра из ОПЕК демонстративно выйдет вся Африка, то итогового влияния на непосредственный добычной результат практически не будет. Номинально, безусловно, с выходом членов пакта снижается общий вес организации. Однако же все свободные маневренные производственные мощности, не находящиеся под широким набором современных рисков (санкции, военные действия и т.д.), все еще расположены на БВ и никуда не денутся.

Второй момент это что даст выход самой Анголе, ведь есть несколько особенностей нефтедобычи в этой стране. Львиная доля производства расположена на шельфе, в глубоководье. Это узкий спектр высоких технологий и производственных цепочек, контролируемых крупнейшими мировыми сервисными компаниями. Операторами львиной доли нефтедобычи являются всего 5 известных компаний. Доминирует французский Тоталь. В проектах, как это принято, доли переплетены, у оператора часто меньше половины.

Геология типична для пассивных окраин Атлантики. Месторождения внутри наиболее богатых лицензионных блоков раскиданы на приличное расстояние. Ключевые открытия были сделаны еще в начале 2000-х годов. Где-то в районе 2016 года добыча нефти пошла плавно снижаться, до этого продержавшись на полке приличные 9 лет. Таким образом, это так называемый структурный фактор, переломить который практически невозможно. Глубоководные месторождения зачастую работают на истощении, бурить скважины очень дорого, только огромные продуктивности поддерживают полку, но рано или поздно все заканчивается.

В буклетах и презентациях пары последних лет тех самых 5 работающих мейджоров слово Ангола встречается примерно три-четыре раза, у кого-то упоминаний нет вовсе (не приоритет). В целом никаких позитивных реляций - тай-бэки в поддержку базовой добычи, парочка новых средних проектов, вот и все что нашлось. Кроме того, 4-й и 5-й по размеру производители недавно слились в одну компанию (обычно говорит об оптимизации бизнеса). Крупнейшее из недавно запущенных месторождений проходит пик добычи прямо сейчас, дальше, вероятно, только деклайн. Из нагугленного рейтинга топ 10 месторождений Африки целых 4 принадлежат Анголе, но при этом три из них уже выработаны более чем на 60%.

Такие дела.