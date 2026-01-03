Конфликт США и Венесуэлы: почему нефть может подорожать лишь краткосрочно и на сколько

Тейк номер 1
США действуют полностью в фарватере недавно опубликованной Стратегии нацбезопасности, где прямым текстом указано, что все страны Западного полушария теперь находятся в зоне их непосредственного влияния. Именно штаты отныне будут расставлять приоритеты куда, с кем и что делать в плане политики, военных отношений и экономических желаний. Нагнетание давления на Венесуэлу ведется с конца лета, как по учебнику, под самыми разными предлогами. Прямо сейчас конфликт органично переходит в новую фазу. Она может быть шире и сроки сейчас не ясны. На удар по Венесуэле уже отреагировала Колумбия, наверняка напряглась Куба и т.д. Штаты имеют колоссальный перевес по ВМФ в регионе и способны концентрировать на одном направлении крупную боеспособную ударную группировку, включая свой самый современный большой авианосец. Но об этом вам уже в ближайшем будущем расскажут новоявленные военные эксперты по самообороне и организации повстанческих ячеек сопротивления в джунглях предгорий Анд.
Тейк номер 2
Я же хотел подсветить совершенно не мейнстримную точку зрения касательно венесуэльской нефти. Тейк номер 2 - влияние на мировой нефтяной рынок у Венесуэлы крайне ограниченное. Согласно открытым данным Венесуэла в ноябре прошлого года добывала от 934 тыс баррелей в день (вторичные источники) до 1142 тыс баррелей в день (их собственная оценка) нефти. Точной цифры нет, но скорее более верна первая. Это меньше 1% от мировой добычи и минимум добычи в стране практически за сотню (!) лет. Часть нефти тратится на собственные нужды, то есть экспорт еще ниже. Нефть преимущественно тяжелая, по техпроцессу ее необходимо разбавлять и апгрейдить. Тем не менее, при серьезном снижении производства и понимании рынком долгосрочности процесса, это может вернуть геополитическую премию в нефтяные цены, но, наверняка, небольшую, скажем 10-15 долларов и ненадолго. Мировой нефтяной рынок сейчас существенно профицитный и будет таковым еще минимум пару кварталов. По добыче тяжелой нефти непрерывно растет Канада. Тайминг для операции выбран идеально. В целом, рост цен невыгоден для штатов, поэтому в первой фазе ударов по нефтяной инфраструктуре (скважины, апгрейдеры, НПЗ, хранилища, терминалы) я бы не ожидал. Венесуэла является крупным поставщиком нефти в Китай (в т.ч. за долги), поэтому действия США - это как минимум удар по энергобезопасности Китая. Из-за морской блокады в конце прошлого года уже пришлось закручивать скважины на отдельных проектах пояса Ориноко, в том числе из-за отсутствия растворителей.
Тейк номер 3
И третий тейк - на самом деле никаких гигантских и при этом экономически рентабельных запасов нефти у Венесуэлы уже нет. Хотя об этом недавно писали на первых страницах Блумберга. Почему-то считается, что после введения санкций в 2019 году, когда добыча сложилась в два раза за короткий срок, ситуацию можно развернуть в случае изменения общей обстановки с приходом иностранного капитала и технологий. Это не так. Очень большую долю снижения добычи нефти на самом составлял естественный деклайн трех гигантских месторождений в восточной части страны, не относящихся к поясу Ориноко. Уникальная геология и состав флюида (огромная колонна углеводородов, большая глубина и температура, АВПД, вертикальный профиль вязкости, содержание асфальтенов и т.д.), вкупе с ошибками при разработке (недостаток газа для ППД) привели к ситуации с практически полной невозможностью ревитализации этих выработанных месторождений. Тем более при текущих ценах на нефть. На пике добыча этих трех филдов составляла порядка 1.2 млн баррелей в день, сейчас же она раз в 10 ниже..
Тейк номер 4
И четвертый тейк - к частому вопросу, а как на этом заработать? С конца лета и до ноября произошел резкий рост стоимости суверенных еврооблигаций Венесуэлы, находящихся в дефолте с 2017 года. Какие-то крупные парни явно фронтраннили предвкушаемый экшен. Покупки на сайз делались под скорую смену режима и рестракт долга с существенным хейркатом. Причем цена в декабре уперлась ровно в уровень расчетов Ситибанка по долгу/ВВП (около 30 копеек за бакс). Таким образом, чтобы заработать, надо было быть приближенным к Трампу осенью прошедшего года.
Все, кто не такой, а ждет трамвая, просто посмотрите на красивый график стоимости бондов - https://cbonds.com/bonds/1616/
Если Венесуэла продолжит останавливать скважины из-за американской блокады, скоро нефть станет настолько редким товаром, что её будут продавать в ювелирных магазинах рядом с бриллиантами.