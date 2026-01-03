Конфликт США и Венесуэлы: почему нефть может подорожать лишь краткосрочно и на сколько

Тейк номер 4

И четвертый тейк - к частому вопросу, а как на этом заработать? С конца лета и до ноября произошел резкий рост стоимости суверенных еврооблигаций Венесуэлы, находящихся в дефолте с 2017 года. Какие-то крупные парни явно фронтраннили предвкушаемый экшен. Покупки на сайз делались под скорую смену режима и рестракт долга с существенным хейркатом. Причем цена в декабре уперлась ровно в уровень расчетов Ситибанка по долгу/ВВП (около 30 копеек за бакс). Таким образом, чтобы заработать, надо было быть приближенным к Трампу осенью прошедшего года.

Все, кто не такой, а ждет трамвая, просто посмотрите на красивый график стоимости бондов - https://cbonds.com/bonds/1616/