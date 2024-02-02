Как бухгалтеру организовать совместную работу с базой 1С для сотрудников? Советы специалиста

В нынешний век удаленной работы, очень часто требуется, что бы все работали из разных офисов или из дома, так, как будто они работают в одном помещении. Рассказываем, как это лучше сделать для работы в 1С Предприятие 8.3.

Самый лучший вариант для такой задачи, конечно является удаленный рабочий стол Windows по протоколу RDP.

Удаленный рабочий стол Windows представляет собой технологию, позволяющую пользователям подключаться к своему компьютеру удаленно через интернет и управлять им, как если бы они находились непосредственно перед ним.

Все окна и кнопки выглядят абсолютно привычно для пользователя, так же как на его ноутбуке или компьютере. А если речь идет о программе 1С Предприятие, удаленный рабочий стол Windows обеспечивает удобство, так как позволяет с легкостью запускать и использовать 1С на удаленной машине, при этом из любого города и любой точки мира.

База данных при этом, будь она файловая или SQL (клиент-серверная) храниться на этом же удаленном рабочем столе, и доступна одновременно всем пользователям. При этом т.к. она находиться в одном месте — очень удобно делать резервные копии, обновлять и конечно — работать в ней совместно с другими людьми.

все выглядит так, как обычный компьютер

Такой сервер, для 1С удобнее, чем просто облачная 1С в браузере

Всё потому что вы имеете полный доступ именно к обычному рабочему столу Windows, а поэтому можете работать не только с 1С, но и с документами Word и Exel, распаковывать архивы, сохранять банковские выписки и т.д.

Опять же — всё это в одном месте, под рукой, благодаря резервным копиям ничего не пропадет, а получить это все можно просто кликнув на ярлычок всего за несколько секунд!

Проще увидеть, чем прочитать! В видео всего на 1.5 минуты, быстро показан принцип работы на таком сервере 1С:

Принцип работы с 1С через удаленный рабочий стол

Такой метод работы очень прост и эффективен!

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