Налоги без"Ы"
Судебная практика по налоговым спорам

О том, как налоговая со своим уставом в чужой монастырь залезла. Судебная практика

Все более увеличивающееся желание налоговых органов пополнить бюджет (а иногда, просто показать принципиальность налогоплательщику) заставляет инспекторов открывать для себя новые грани неизведанного и пытаться разбираться в тех отраслях права и знаний, которые для них всегда были чуждыми.
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О том, как налоговая со своим уставом в чужой монастырь залезла. Судебная практика
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Процесс такого вмешательства и его результат могут быть весьма интересными.

Причем, сегодня речь пойдет не о банальном привлечении эксперта или специалиста. Гораздо более интригующими выглядят попытки налогового органа самостоятельно залезть туда, где их не ждут. С такой попыткой столкнулся адвокат Сазонов В.Е. , которому ИФНС № 29 по г. Москве отказал в применении УСН как индивидуальному предпринимателю.

Герой нашей истории оказался не робкого десятка и обжаловал решение налогового органа в суде (дойдя вплоть до Верховного!) в рамках дела № А40-68033/2022.

Фактические обстоятельства дел

Будучи адвокатом, Сазонов В.Е. решил зарегистрироваться в качестве ИП и успешно сделал это в налоговом органе. Правда, заявление о применении УСН подал уже в 29 инспекцию, после переезда. Она ему отказала, считая такое действие неправомерным.

Аргументы налогового органа:

  • адвокатская деятельность не является предпринимательской, следовательно, адвокат не может применять УСН в рамках основного вида своей деятельности,

  • то, что истец являлся адвокатом, полностью доказано: есть свидетельства о том, что он состоял в адвокатской коллегии,

  • Налоговый Кодекс РФ напрямую запрещает адвокатам и их образованиям применять упрощенную систему налогообложения,

  • адвокаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность вне установленных форм адвокатских образований, а также в статусе индивидуального предпринимателя. Это следует в том числе из анализа норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,

  • гражданин, имеющий статус адвоката, не может одновременно быть индивидуальным предпринимателем и осуществлять помимо адвокатской деятельности предпринимательскую деятельность, а, следовательно, применять упрощенную систему налогообложения.

Аргументы налогоплательщика:

  • налоговый орган на дату подачи заявления уже зарегистрировал его в качестве ИП,

  • Налоговый Кодекс РФ не содержит запрет на право применения упрощенной системы налогообложения лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с осуществлением адвокатской деятельности, но имеющими при этом статус адвоката

Решение судов

Суды первых трех инстанций приняли сторону налогового органа. Однако, Верховный суд РФ признал правым налогоплательщика, особо отметив то, что законодательство об адвокатуре не относится к налоговому законодательству, следовательно, инспекция не может исследовать вопрос и делать выводы о соблюдении законодательства об адвокатуре.

Вывод. Сделанный Верховным судом вывод очень важен для налогоплательщиков, особенно при наличии спора с налоговым органом. Нашим специалистам уже много раз приходилось сталкиваться с тем, что проверяющие лезут куда угодно, кроме налогового законодательства и используют свои выводы в качестве обоснований доначислений (например, говорят о «транзитном» характере движения денежных средств или о работе руководителя контрагента в рамках 8-часового рабочего дня в другой компании).

Такие доводы как раз и нужно парировать тем, что инспекция не является уполномоченным органом (в наших примерах — Росфинмониторингом и трудовой инспекцией) для постановки вывода о нарушении какого-либо иного законодательства, кроме налогового. Опровержение этих выводов будет способствовать отмене всего решения инспекции в целом или принятия решения судом в вашу пользу.

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