Мне нужна твоя одежда,мотоцикл и договора. Разбор требования

В связи с мероприятиями вне рамок налоговых проверок. Аффилированности между ними нет, сотрудничали последние лет десять. У бухгалтера возник вопрос, насколько законно данное требование и что надо представить в налоговую служб.



Ситуация усугубляется психологической травмой бухгалтера, так как в эту компанию приходило одновременно 17 требований вне рамок, которые инициировала «какая-то краснодарская налоговичка». По требованиям отказали и за них прилетело 11 штрафов (не спрашивайте почему не 17, законы логики не работают). Мы, конечно, снизили суммы штрафов в 32 раза, но с тех пор по этой организации дуем на воду.



Давайте попробуем вместе решить вопрос не только с законностью или незаконностью требований, но и с тем, как поступить бухгалтеру. Дополнительная вводная заключается в том, что за последние 5 лет (глубина обязанности хранить документы) было заключено и исполнено 6 договоров. Последний из которых закончил действие в 2023 году. Итак, приступим к обсуждению вариантов, а завтра я расскажу о своей позиции относительно данного требования.



Варианты:



А – требование законно, так есть возможность идентифицировать стороны договора, но у налоговой может не быть конкретных реквизитов сделок, что не ограничивает их право истребовать документы по этим сделкам. Представляем все договоры в пределах пятилетнего срока



Б – требование незаконно, так как не указаны конкретные сделки (обязательное условие для истребования «вне рамок»). Отказываем в представлении документов



В – требование условно законно, так как налогоплательщик имеет возможность самостоятельно понять по каким конкретным сделкам истребуются договоры. Представляем документы за три последних года (глубина срока проведения проверок).



Г – требование незаконно, так как присутствует правовая неопределенность относительно каких конкретных сделок истребуются договоры (не указаны признаки идентификации, такие как период или конкретные реквизиты, хотя у налоговой есть возможность сделать отбор по расчетному счету). Направляем в налоговую ответ, что на текущей момент между компаниями нет действующих заключенных договоров.

Ответ и комментарий в следующей статье….

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