НДФЛ и материальная выгода снова вместе

Письмом ФНС от 28.03.2022 № БС-4-11/3695@ был введен мораторий на обложение НДФЛ доходов в виде материальной выгоды в 2021–2023 годах.

В связи с этим был добавлен пункт 90 в ст. 217 НК.

Напомним, что не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные налогоплательщиками в 2021–2023 годах от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами от организаций (ИП), с которыми налогоплательщики состоят в трудовых отношениях, от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у лиц, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, а также от приобретения налогоплательщиками ценных бумаг и производных финансовых инструментов (п. 1 ст. 212 НК).

Но с 2024 года данный мораторий отменили.

Материальная выгода — экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которая определяется в качестве дохода налогоплательщика по правилам ст. 212 НК.

Матвыгода от экономии на процентах по займам (кредитам) возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными (кредитными) средствами (если сумма процентов по договору займа в рублях меньше суммы, исчисленной, исходя из 2/3 ставки рефинансирования Банка России) или не платит проценты совсем (беспроцентный займ).

Так что в 2024 году выдача займов директорам и учредителям снова под угрозой НДФЛ, и не забываем, что матвыгода облагается по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК).

В этом году нужно перепроверить имеющиеся договоры займов, условия по которым перетекли из прошлых периодов и отметить для себя, где матвыгода возникает, а где — нет (ведь не у всех же беспроцентные займы).

И необходимо отметить, что по таким договорам компании и ИП выступают налоговыми агентами по НДФЛ.

Как вежливо отметил Минфин в своем письме от 01.02.2024 № 03-04-05/8074 — иного порядка определения налоговой базы в отношении доходов налогоплательщика, полученных в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, Кодексом не предусмотрено.

Однако материальная выгода от экономии на процентах по займам (кредитам) может быть освобождена от налогообложения, при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета, установленного пп. 3 п. 1 ст. 220 НК, подтвержденного налоговым органом в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 220 НК (в размере 3 млн. руб. на расходы по процентам, подтвержденным документально).

Так что если выдан займ с низким процентом директору, а тот еще построил дом или купил квартиру, то даже можно воспользоваться вычетом на эти проценты, а не просто не платить НДФЛ.

Вдобавок к займам налоговый орган может установить матвыгоду при сделках между взаимозависимыми лицами при реализации товаров по заниженным ценам (компания/ИП продает по сниженной цене товар сотруднику, директору, родственникам кого-либо из них и т.п.).

Ну и матвыгода по ценным бумагам возникает, когда ценные бумаги приобретены по цене ниже рыночной или безвозмездно, например, у контролируемой иностранной компании или по сделкам РЕПО, тут уже в подробности вдаваться не будем.

Таким образом, в этом году лицам, у которых условия сделок подпадают под материальную выгоду, стоит еще раз все перепроверить, посчитать возможный к уплате НДФЛ и оценить в целом возможные претензии и налоговые риски от контролирующих органов, поскольку ставка налога интересная, а поступления в бюджет сами себя не обеспечат.

А вы пользовались мораторием на матвыгоду по НДФЛ?