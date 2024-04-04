Налоговая помощь
Однодневки

​Критерии однодневок. Средний уровень риска

Продолжаем серию публикаций, где разбираем все признаки, которые в совокупности формируют картину налоговой добросовестности организации. Переходим к следующим критериям, отнесенные нами к среднему уровню риска.
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​Критерии однодневок. Средний уровень риска

Критерий № 22. «Стоимость активов не превышает 1000 тыс. руб.». На прошлой неделе вопрос стоял об основных средствах, а сегодня в целом об активах. Давайте разбираться, что же относится к активам. Для этого надо открыть баланс организации на 1 января любого года и обнаружить, что активы включают в себя «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы». К первым относятся активы, которые не подлежат постоянной продаже и переработке: основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения.

А ко вторым, судя по названию, как раз все что можно продать —переработать — обменять: материалы, товары, деньги. Или как писал Маркс в своем Капитале: товар —деньги — товар, вот формула по которой я заставлю страдать поколения советских студентов на политэкономии. На этом ликбез, в принципе закончен. С точки зрения налоговой, если у вас товара — денег — основных средств меньше чем на миллион, то вы подозрительный нищеброд. Этот критерий является прямым продолжением легендарного утверждения Полонского: «У кого нет миллиарда — могут идти куда подальше».

Что же делать, если у контрагента обнаружился данный критерий? Лучше всего отнестись к нему как указано в предыдущем абзаце. Потому, что по нынешним временам сумма незначительная и не иметь в запасе активов на миллион — не самая лучшая рекомендация. Кроме того, сумма внеоборотных активов напрямую влияет на оценку контрагента согласно Регламента, а потому может быть вдвойне подозрительна. Но если вы вынуждены работать с такой фирмой, то хотя бы сделайте запрос о наличии необходимых ресурсов для исполнения договора.

Критерий 23 «Стоимость активов не превышает 10 тыс. руб.» говорит нам о том, что организация смогла даже минимальный уставной капитал куда-то деть. Работать с таким контрагентом точно не стоит. Они голодранцы. Реальных организаций с таким признаком не должно быть (но бывают). Но на всякий случай проверьте по открытым источникам их бухгалтерскую отчетность. Может в системе налоговой службы какой-то сбой.

У вас может возникнуть закономерный вопрос, а почему тогда данный критерий у вас имеет средний уровень риска? Потому, что такая организация, при всех ее недостатках, функционировать все таки может. Открыл директор контору 20 сентября с уставником в 10 тысяч, купил в 4-м квартале пару пачек бумаги и конвертов на 8 тысяч, списал в расходы, получил по итогам года убыток на эту сумму. В кассе (в активах) осталось 2 тысячи и критерий № 23. Но разосланные письма позволят ему в 1 квартале следующего года назаключать контрактов на сотни миллионов. Может ли быть такая история? Конечно, может. Мы еще и не такие видели в актах выездных проверок. Так что средний уровень риска, но ОЧЕНЬ подозрительная. Не рекомендуем.

Продолжение следует...

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