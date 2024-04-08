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​Рубрика «Бывших не бывает». Как получить информацию о текущем статусе проверок, итогах и предпроверочном анализе

Извечный вопрос каждого руководителя или собственника бизнеса, а что же там в налоговой по его компании (ИП) думают, как его видят, планируют ли что-то сделать и какие тайны еще хранит в отношении бизнеса налоговая в своих кабинетах и кулуарах.
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Тут нужно исходить из двух ситуаций: когда есть знакомые/связи/контакты с налоговой и когда их нет. Под контактами с налоговой в настоящем посте мы подразумеваем не коррупционные связи в виде взяток, а деловые или дружеские (фактически та же коррупция, только с другой стороны медали и более безопасная).

Когда есть какие-либо знакомства, сотрудничество с налоговой (сотрудниками), то исходим из того, с кем эти знакомства: сотрудник какого отдела, имеет он отношение к вашему вопросу по контрольной работе, может ли посмотреть и посотрудничать и т.п. Раньше, года три-пять назад, с этим было проще. После ужесточились утечки, контроль, много увольнений должностных лиц в связи с утратой доверия или под шумок при реорганизациях (переход на двухуровневые или укрупнения).

Есть руководящие должностные лица, которые открыто сотрудничают с бизнесом в плане того, что вызывают на ту же комиссию или встречу, даже могут неофициально (контакты с руководителями или иными лицами, которые могут донести позицию до бенефициаров зачастую имеются), честно обрисовывают ситуацию, что, мол, ребята, мы тут проводим предпроверку, сделано то и то, мы видим ваши нарушения в следующем. Поскольку у нас горит контроль от вышестоящих, реестр выгодоприобретателей и т.п., предлагаем закрыть добровольно вопрос по такому нарушению (например, явная техничка по НДС), а мы закрываем глаза на ваши другие установленные технички или какие-то нарушения.

Аналогично и с ВНП, добровольно платить не хотят (или на данный момент нет денег), проводят ВНП, отрабатывают только обозначенные вопросы, выносят решение, налплат уже по нему (или даже по акту) платит, поскольку подкопил, взял в долг и т.п.

И это имеет место быть до сих пор, поскольку в разных регионах разные градообразующие предприятия и разная внутренняя политика. И в целом работа направлена на сотрудничество, налогоплательщики платят в бюджет добровольно, у налоговиков работа проходит тоже с успехом, есть что показать ФНС.

И в данном случае никто никому не платит, работают договоренности (устные, условные, деловые, но которые нигде не записаны).

Если же у вас такого взаимодействия с налоговым органом не налажено (или в вашем регионе такого взаимодействия в принципе нет), то все тайны необходимо узнавать через «знамения».

И эти знамения мы все прекрасно знаем. Если идет КНП, то активность налогового органа в направлении требований, информационных писем, уведомлений о вызовах. Если действия интенсивные или их больше, чем обычно при КНП, то либо у вас имеются какие-либо риски (сомнительные контрагенты, самозанятые, сокрытие выручки и т.п.) и их отрабатывают/проверяют, но не факт, что с дальнейшими доначислениями, или же риски подтверждаются и вам выкатывают акт проверки.

Может быть и такое, что интенсивность действий к акту не привела (или интенсивность вообще проявилась спустя квартал, год, два-три уже вне рамок проверок), но действия продолжаются уже от имени другого инспектора, да и другого отдела (как правило, КАО или ППА), следовательно, при первом вызове вам всё озвучат из основных рисков/нарушений.

И вот уже серьезность назначения проверки стоит оценивать исходя из проведенных мероприятий и представленных документов и сведений в налоговую.

Всё это оценить вы можете самостоятельно, а можете и с помощью квалифицированных специалистов, но это как раз таки те самые тайны, которые можно прочесть через проводимые мероприятий налогового контроля и с учетом которых можно предсказать возможное развитие событий в отношении вашей компании.

А вы сотрудничаете с налоговой?

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