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Это когда-нибудь закончится? Дело о проверяемом периоде

Ни для кого из наших уважаемых подписчиков не является тайной общий срок глубины выездной налоговой проверки — 3 года (не зря же говорят про то, что 31 декабря 2024 года закончится год 2021). Исходя из этого, все вправе ждать от налогового органа, что он этот срок нарушать не будет, например, не станет проверять более ранние года.
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Однако, налоговые претензии часто «прилетают» оттуда, откуда не ждали. В подобной ситуации оказалось ООО «Желдортранспроект», которому ИФНС № 43 по г. Москве вынесла решение о проведении выездной налоговой проверки. Однако, одно обстоятельство компанию в этом решении все же смутило и заставило оспорить документ в рамках судебного дела № А40-4237/2023.

Фактические обстоятельства. Проверяемые период и налоги в оспариваемом решении состояли из двух частей: все налоги, сборы, страховые взносы за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 и НДС (вкл.) за период с 01.01.2022 по 31.03.2022. Именно такое действие и показалось налогоплательщику несколько противоправным.

Аргументы компании:

  • налоговый орган неправомерно включил в предмет выездной проверки период, который выходит за пределы трехлетнего срока проверки, установленного ст. 89 НК;

  • решение о проведении выездной налоговой проверки было вынесено без учета моратория на их проведения в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 № 1520).

    Аргументы налогового органа:

  • оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует нормам Налогового кодекса РФ;

  • в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, если иное не предусмотрено Кодексом. Следовательно, в рассматриваемом случае выездная налоговая проверка может быть проведена за период не ранее 2019 года;

  • Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в п. 27 Постановления Пленума от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» разъяснил, что при толковании статьи 89 НК судам необходимо исходить из того, что она имеет своей целью установить давностные ограничения при определении налоговым органом периода прошлой деятельности налогоплательщика, который может быть охвачен проверкой, и не содержит запрета на проведение проверок налоговых периодов текущего календарного года

Решение судов. Суды первых трех инстанций согласились с налоговым органом. Ключевым выводом был следующий (дословно):

«законодательство о налогах и сборах, в свою очередь, не содержит прямого запрета на проведение налоговых проверок в отношении налоговых периодов текущего календарного года и периода прошлой деятельности налогоплательщика в рамках одной выездной проверки».

Вывод. Несмотря на отсутствие в этом деле какой-либо сложной схемы экономии на налогах с множеством фактических обстоятельств, из него можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, ключевой вопрос заключается в толковании слова «превышающий» в п.4 статьи 89 НК применительно к проведению проверки за год принятия решения о ней. Считаем, что такой вопрос должны разрешить либо Верховный, либо Конституционный суд РФ. Во-вторых, рассмотренное нами дело показывает, что нужно также обращать внимание на то, как определенные нормы НК РФ толкуют высшие суды. В данном случае в̶ бозе почивший ВАС РФ истолковал «превышение» 3-х летнего проверяемого периода только как проверку более давних лет. Однако, суд не коснулся вопросов назначения проверки по периодам текущим, что породило описанный нами правовой пробел. И иногда чтобы правовой пробел разрешить в свою пользу, нужно дойти до самой высокой инстанции.

А мы напоминаем, если вам понадобится наша помощь, то вы можете написать нам.

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