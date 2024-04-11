​Акт проверки. Возражаем правильно или о том, как составить возражения

Однако, решение проблемы с самим действием далеко не всегда позволяет определить точный порядок его совершения. Ведь мало знать, что нужно подготовить возражения на акт, необходимо также понимать, как это делать. Вот о том, как должны выглядеть возражения, мы и поговорим в сегодняшнем материале.



Срок подготовки. Не можем обойти важный формальный момент: п.6 статьи 100 НК дает право подать возражения в течение месяца со дня получения акта проверки. На практике все может произойти еще интереснее: налоговые органы в большинстве случаев назначают дату рассмотрения гораздо позднее срока подачи возражений. Впрочем, это не лишает налогоплательщика возможности представить возражения в письменном виде (приложить к протоколу рассмотрения) на самом мероприятии. Если инспекция будет стараться не принять такие возражения, то можно сказать следующее, дословно: «по поводу акта проверки устно хочу сообщить следующее, прошу точно записать мои слова в протокол». А дальше устно озвучить уже имеющиеся в письменном виде возражения.

Поверьте, ни один инспектор не захочет проходить подобное, так что на их попытку не принять возражения просто предупреждаем о гипотетической возможности озвучить их устно.

Цель. Главная задача возражений — опровержение доводов инспекторов, изложенных в акте проверки. Но дьявол, как известно, кроется в деталях, а именно, в полноте опровержений выводов налогового органа. На этот счет мнения у специалистов могут разделиться, но наше остается неизменным: в возражениях нужно заявлять только те аргументы и подтверждать те обстоятельства, которые налоговый орган не сможет опровергнуть. В крайнем случае вы должны быть уверены в том, что дальнейшее исследование инспекцией ваших доводов и доказательств не сыграет с вами злую шутку и вы готовы к более пристальному вниманию со стороны проверяющих.



Примерная структура возражений. Структура возражений зависит от доводов инспекции, изложенных в акте. Т.к. большинство налоговых претензий, с которыми нам приходится сталкиваться, сводятся к фирмам - однодневкам или схеме дробления бизнеса, мы покажем примерную структуру налоговых возражений на их примере.

Итак, выглядит она приблизительно следующим образом: деловая цель (с документальным подтверждением, если вы опять же готовы к возможному пристальному изучению этих документов и толкованию каждого слова из них не только в вашу пользу) — опровержение признаков схемы дробления бизнеса или «транзитного характера» контрагентов (в первую очередь нужно использовать обстоятельства, установленные в самом акте проверки) — описание реальной схемы взаимоотношений (с приложением доказательств реальности сделок) — подтверждение отсутствия умысла (сейчас умысел вменяют практически в любом акте). Процессуальные нарушения в ходе проверки имеет смысл описывать только тогда, когда жалобы на них уже поданы в вышестоящий налоговый орган.

Вывод. У каждого действия должен быть неочевидный, скрытый смысл. И в отношении возражений таковым будет следующий: грамотно составленные возражения заставят инспектора засомневаться в успешном окончании проверки, и, возможно, приведет к проведению дополнительных мероприятий налогового контроля.

А это уже, в свою очередь, даст вам время еще улучшить ваши аргументы для дальнейшего доказывания своей правоты.