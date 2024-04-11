Критерии однодневок. Средний уровень риска

Критерий № 24. «Частая реорганизация: более 2-х раз за последний 2 года». Может возникнуть вопрос, а почему данный признак вообще относится налоговой службой к однодневкам. Ответ представляется простым. Потому, что они так решили. Потому, что реорганизация когда-то была самым распространенным способом «альтернативной ликвидации». Давайте разберемся, что понимается под данным термином.



Реорганизация может быть в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Все описывать не будем, только самое (когда-то) распространенное — присоединение. Самый дешевый способ избавиться от ненужной компании пока к ней не пришла проверка. И если еще разовую реорганизацию налоговики не рассматривают как что-то подозрительное, то схема «присоединить один к одному, а потом присоединить к паровозу» уже считают мутной историей. Соответственно присваивая данный маркер.

С реорганизациями как способом избежать налоговых последствий уже лет пять как успешно борются. Так, что в текущей действительности данный признак выглядит неким рудиментом. Однако следует заметить, что в новом Регламенте отработки расхождений, признак перевода бизнеса — это отрицательный критерий, который уменьшает баллы организации в при поиске выгодоприобретателя в автоматическом режиме.

Конечно перевод бизнеса это не «частая реорганизация», но и налоговики идут в ногу со временем, изменив название критерия для экспресс-оценки и оставив дополнительно старый для ручной отработки. Нами критерий № 24 отнесен к среднему уровню риска, потому что он не столь распространен в настоящее время (практически не встречали) и не мешает работать с такой организацией. Но заставляет задуматься над целесообразностью при наличии альтернативы. Главное вовремя проверить.



Критерий № 25. «Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения». Странный критерий. Переезд из одного офиса в другой не такое уж редкое мероприятие для реального бизнеса. Термин «неоднократное» подразумевает два и более раз. Если бы в критерии было бы какое-то ограничение в сроках, к примеру, в течение двух лет, то признак выглядел бы более реальным. Тогда бы и мы, может быть, отнесли его не к среднему уровню риска.

Но критерий требует «отработки», так как с точки зрения налоговой службы, перед заключением договора вы должны удостовериться, что контрагент находится по юридическому адресу. Или зафиксировать какое-то другое местонахождение. Но это только в их картине мира. По факту, нам все равно где офис организации, которая поставит запасные части для нашего транспорта прямо на наш склад. Но, к сожалению, оправдываться нам придется исходя из их видения того как мы должны вести бизнес.

На следующей неделе расскажем еще о паре критериев, с которыми ваш контрагент может спокойно функционировать, а потом перейдем к критическим признакам. Оставайтесь с нами.



Будете ждать?