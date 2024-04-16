Взаимозависимость и подконтрольность: чем они опасны для налогоплательщика?

Однако, не стоит сразу пугаться. За страшными и непонятными словами стоит вполне себе определенная правовая конструкция, с которой тоже можно спорить и отстаивать уже свою позицию. Итак, сегодня мы расскажем о том, чем же на самом деле являются такие обстоятельства, как взаимозависимость и подконтрольность, в каком свете их пытаются представить проверяющие, а также об опровержении этих доводов.



Взаимозависимость. Этот признак четко установлен Налоговым Кодексом РФ, а именно статьей 105.1. В ней перечислены случаи, когда организации и физические лица могут считаться взаимозависимыми. Здесь нужно сказать, что этот перечень закрытый, т.е. налоговый орган не должен "придумывать" другие случаи.



Также иногда проверяющие пытаются запутать налогоплательщиков, выдавая взаимозависимость физических лиц за таковую у организаций (например, на основании того, что учредителя являлись близкими родственниками, делают вывод о взаимозависимости организаций. Хотя, это является лишь признаком взаимозависимости самих учредителей). Так что в каждом случае нужно внимательно читать акт налогового органа и сопоставлять сказанное там со статьей 105.1 НК.



По поводу взаимозависимости как доказательства налогового правонарушения стоит сказать следующее. Общепринятой позицией судов является то, что сама по себе взаимозависимость не означает получения необоснованной налоговой выгоды (п.6 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006). Это означает, что взаимозависимость свидетельствует лишь о возможности влияния сторон на условия и результаты сделок между собой. Задача налогового органа — доказать реальность этого влияния, ваша задача при получении такого довода — указать, что не представлено подтверждений того, как взаимозависимость повлияла на отношения между сторонами сделки.



Подконтрольность. Этого признака нет в НК РФ, чем и пользуются налоговые органы. Дело в том, что отсутствие четкого регулирования этого обстоятельства приводит к тому, что оно приобретает оценочный характер (налоговые органы и суды при его установлении следуют не формальным признакам, а каждый раз пытаются его установить по разным критериям). Так, в Письме ФНС от 23.03.2017 указано, что об умышленном совершении правонарушения могут установленные факты юридической, экономической и иной подконтрольности, в том числе на основании взаимозависимости.

Все это приводит нас к тому, что под подконтрольностью стоит понимать состояние зависимости (иногда, без прямой подчиненности) одной организации другой, которая влияет на условия сделок между ними. В ряде случаев основной выступает уже известная нам взаимозависимость.



Доказать подконтрольность, как уже реализованную возможность влияния сторон друг на друга для налогового органа уже сложнее.



Так, для установления экономической подконтрольности нужно установить совокупность обстоятельств: например, одна компания является единственным заказчиком другой; вторая компания работает исключительно на арендованном у первой оборудовании; большая часть сотрудников перешла из первой компании. Спорить здесь стоит с каждым признаком по отдельности, а также пытаться разбить эту систему, т.к. сам по себе каждый из признаков не будет говорить о подконтрольности.



Установление подконтрольности всегда хуже в глазах судов для налогоплательщика, чем взаимозависимость, т.к. первая — это уже управление деятельностью формально независимой организации. Именно поэтому с подконтрольностью всегда нужно спорить, но сама по себе она тоже не говорит о правонарушении.



Вывод. Всегда стоит помнить о том, что налоговому органу стоит собрать именно систему доказательств. И разрушение это системы, демонстрация всех ее изъянов и неточностей (в том числе перед судом) — задача налогоплательщика.