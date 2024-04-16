Обзор итогов контрольной работы ФНС за 2023 год

Налоговые проверки сократились, но это не повод для спокойствия



Итак, начнем с самого интересного: официальные данные Федеральной налоговой службы показывают, что количество выездных проверок в 2023 году уменьшилось. По сравнению с прошлым годом, они сократились на 47%. Казалось бы, можно выдохнуть, но не стоит спешить с выводами.



С одной стороны, да, в прошлом году всего провели 4958 выездных проверок, и большая их часть (4815) завершилась доначислениями в бюджет. Но, похоже, налоговики стали выбирать цели тщательнее и их «аппетиты» только растут.



В Москве, например, количество проверок упало на 46%, но средняя сумма доначислений на одну результативную проверку взлетела до небес: с 62 миллионов рублей в 2022 году до 101 миллиона в 2023. В целом по стране этот показатель вырос с 49 миллионов до 63 миллионов рублей. Заметное увеличение, не правда ли?



И вот что интересно: в прошлом отчете ФНС включала в общие суммы доначислений пени и штрафы, а в этом году – только штрафы. Итак, если сравнивать только чистые цифры доначисленных налогов за последние два года, то рост еще более значителен.



Контроль за бюджетными поступлениями усиливается



ФНС установила курс на улучшение администрирования, что предполагает увеличение поступлений в бюджет на 14% в 2024 году. А это значит, что налоговые органы будут еще активнее искать «схемы» и ошибки в налоговых отчетах компаний.



Не стоит забывать и о «добровольных» доплатах после «бесед» в инспекции. В 2023 году таким образом было дополнительно уплачено 218 миллиардов рублей.



Влияние проверок на бизнес



Налоговые проверки оказывают существенное влияние на финансовые показатели компаний. По данным Счетной палаты, выручка компаний, попавших под проверку, ниже на 3-30% по сравнению с теми, кто проверкам не подвергался. И это различие становится все более заметным с каждым годом.



Персональная ответственность руководителей



Руководители компаний встречаются с растущим риском привлечения к субсидиарной ответственности. В 2023 году 51% заявлений о привлечении к такой ответственности были удовлетворены, что говорит о серьезности подхода правоохранительных органов к этому вопросу. К слову «средний чек» субсидиарной ответственности в 2023 году составил 77 млн руб.



В заключение, хочется сказать, что хотя статистика выездных проверок и может выглядеть обнадеживающе, реальная картина говорит о том, что налоговые риски не только не уменьшились, но и стали более значительными. Так что, если есть возможность заняться профилактикой налоговых рисков, не стоит этим пренебрегать.



Кроме того, вы, наверное, знаете, что в конце прошлого года Верховный суд заключил, что для того, чтобы отказать вам в вычетах налоговой достаточно заявить о несформированном источнике НДС и подтвердить факт отсутствия у контрагента ресурсов для исполнения договора. Бремя доказывания проявленной осмотрительности (а это в данном случае единственный способ не попрощаться с НДС) в данном случае, ложится на налогоплательщика.