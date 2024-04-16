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Налоговые изменения 2024

2024 год: важные изменения для автовладельцев

Минпромторг России опубликовал на своем сайте обновленный список легковых автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Для таких автомобилей в 2024 году будет применяться повышающий коэффициент 3 к транспортному налогу. Перечень включает 517 марок и моделей автомобилей.
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Для автомобилей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более 10 лет назад, а также для автомобилей стоимостью свыше 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад, будет применяться указанный коэффициент.

Организации в 2024 году должны самостоятельно рассчитывать и уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу:
За I квартал – не позднее 2 мая;
За II квартал – не позднее 29 июля;
За III квартал – не позднее 28 октября.
Необходимо также до 25 числа месяца, предшествующего сроку уплаты авансов, подать в налоговую инспекцию уведомление о рассчитанных суммах.

Физические лица получат налоговые уведомления в сентябре-октябре 2025 года и должны уплатить налог не позднее 1 декабря 2025 года.

Новые штрафные санкции

С 1 апреля 2024 года вводятся новые штрафы для налоговых агентов по налогу на прибыль (п. 43 ст. 1 Закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ). Согласно п. 1 ст. 119 НК, неподача налоговой декларации, расчета сумм выплаченных иностранным компаниям доходов и удержанных налогов предусматривает штраф 5% от суммы налога к уплате за каждый полный и неполный месяц с момента сдачи отчетности (минимум — 1 тыс. руб., максимум — 30% суммы налога к уплате)

Для компаний (п. 45 ст. 1 Закона от 31.07.2023 г. № 389-ФЗ), подавших недостоверные данные на оформление социальных вычетов — 20%. Штрафы могут достигать до 30% от суммы налога к уплате или до 20% от полученного налогового вычета.

Изменения в проверках взаимозависимых сделок

Закон № 39-ФЗ от 26.02.2024 года отменил срок в течение двух лет для проверок по взаимозависимым сделкам, позволяя проводить их без учета даты поступления уведомления о сделке. При этом сохранено требование о том, что нужно соблюдать периоды, за которые можно провести проверку

Упрощение регистрации и отчетности для бизнеса

Запущен новый сервис «Старт бизнеса онлайн», позволяющий за один день регистрировать бизнес, открывать расчетный счет и получать УКЭП.

ИП теперь могут подавать 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности через личный кабинет на портале ФНС, а так же следить за статусом камеральной проверки. Через ЛК можно осуществлять электронный документооборот с налоговыми органами.

Вызов на допрос в налоговые органы

Налоговая служба внесла изменения в процедуру вызова на допрос. Теперь вместо прежней повестки с вызовом, налогоплательщики будут получать уведомление о вызове свидетеля для дачи показаний. Несмотря на изменение формата документа, важно не игнорировать такие уведомления от ИФНС.

Штрафы за неявку на допрос остаются прежними. Отсутствие на допросе без уважительной причины может стоить вам 1000 рублей. Кроме того, за отказ от допроса или предоставление ложной информации предусмотрен штраф в размере 3000 рублей согласно статье 128 НК РФ.

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2024 год: важные изменения для автовладельцев

Минпромторг России опубликовал на своем сайте обновленный список легковых автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Для таких автомобилей в 2024 году будет применяться повышающий коэффициент 3 к транспортному налогу. Перечень включает 517 марок и моделей автомобилей.

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