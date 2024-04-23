​О важности впечатления со стороны или плати роялти правильно

Усугубляется ситуация еще и тем, что инспекторы постоянно совершенствуют (иногда, только по их собственному мнению) арсенал средств по установлению схем экономии на налогах. Однако, это не означает, что не нужно бороться с неправомерными действиями и выводами.
Такую попытку осуществило ООО «Деревообрабатывающая компания Енисей», которая оспорила в рамках дела № А33-9821/2020 решение МРИ ФНС № 24 по Красноярскому краю о доначислении налога на прибыль, пени и штрафа.
Фактические обстоятельства дела
Всего в деле было три эпизода, но нам интересен лишь один: в проверяемом периоде налогоплательщик выплачивал ИП Гайдуцкому Ю.М. денежные средства за использование товарного знака. Налоговый же орган посчитал его регистрацию и сами выплаты формальными.
Аргументы налогового органа:
стороны договора были взаимозависимы: ИП был учредителем налогоплательщика на момент заключения договора, а также являлся в проверяемый период руководителем его основного производственного филиала;
до регистрации спорного товарного знака Общество свободно использовало схожее обозначение для маркировки реализуемых товаров, что подтверждается показаниями свидетелей;
хронология событий, связанных с регистрацией товарного знака свидетельствует об определенной согласованности действий: заявителем на получение был сам налогоплательщик, впоследствии уступивший права и обязанности по заявке ИП Гайдуцкому Ю.М. Стоимость уступки была явно несоразмерна тем платежам, которые в дальнейшем общество осуществляло в адрес ИП. Следовательно, у уступки также отсутствовала деловая цель;
ИП не производил и не реализовывал товары, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая защита.
узнаваемость и ценность схожему товарному знаку, а в дальнейшем и зарегистрированному товарному знаку, создавало только общество, у покупателей товарный знак ассоциируется только с ООО ДОК «Енисей»
Аргументы налогоплательщика:
на момент заключения лицензионного договора имелись формальные основания для признания экономически оправданными расходов Общества на выплату вознаграждения за использование товарного знака в пользу ИП Гайдуцкого Ю.М.;
Общество не реализовывало в период действия лицензионного договора товары, в отношении которых спорному товарному знаку предоставлена правовая защита.
Решения судов
Суды всех инстанций согласились с логикой налогового органа по описываемому эпизоду. Отдельно стоит отметить достаточно редкое (особенно с тем, что мы часто встречаем на практике) качество судебных актов (например, решение суда первой инстанции, которое разделено на отдельные эпизоды с указанием каждого из них)
Вывод
Рассмотренное дело не только подтверждает уже неоднократно повторенные нами истины (в частности, про необходимость формирования четкой и непротиворечивой картины взаимоотношений), но также и позволяет вынести для себя что-то новое.
Эта новизна заключается в том, что налоговые органы и суды очень большое внимание уделяют доказательствам, полученным от третьих незаинтересованных лиц.
В нашем деле — это ассоциация покупателями товарного знака именно с налогоплательщиком. Поэтому умение сформировать и доказать нужное мнение о себе со стороны окружающих для налоговой или суда ценится тоже очень высоко.
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