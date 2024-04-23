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Однодневки

Критерии однодневок. Средний уровень риска

Этой публикацией анализа критериев однодневок заканчиваем описание показателей со средним уровнем риска. Сегодня в одном акте выездной проверки анализировали критерии, которыми налоговый инспектор охарактеризовал контрагентов проверяемого лица как технические компании.
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Критерии однодневок. Средний уровень риска

Там были практически все, которые мы описывали предыдущие одиннадцать публикаций и те, которые еще впереди. Так, что знание этих критериев и рисков, которые они несут — суровая необходимость любой организации, хоть как-то использующей схемы оптимизации.

Критерий № 26. «Высокий удельный вес вычетов (98% и более)». Обсуждая сегодня уже упоминавшийся акт с целью поиска контраргументов, коснулись именно этого критерия. Сошлись во мнении, что критерий хоть и показательный, однако присущ многим видам бизнеса из сферы купи-продай. Даже математически можно просчитать, что удельный вес вычетов свыше 98% будет при наценке менее 2% (неожиданно, да?). Наценка, надо признать, несерьезная, но при больших оборотах или на конкурентном рынке вполне возможная.

Еще одна возможная причина по которой вычетов может быть больше указанного порогового значения — это постоянное увеличение склада. То есть когда бизнес развивается и товарные запасы постоянно увеличивают, чтобы в следующем периоде обеспечить возможность дополнительных продаж. В старом Регламенте по отработке расхождений, вычеты свыше 98% были одним из трех дополнительных параметров, характеризующих «техническое звено». Сейчас такая градация отсутствует, так что данный критерий всего лишь «один из».

Как вы заметили, мы постарались объяснить почему мы не относим данный критерий к высокому уровню риска. Но как и все из «среднячков», этот показатель является пограничным. Конечно можно найти отдельные реальные компании с такой низкой нагрузкой, но все-таки это не столь распространенное явление. Кроме того, не стоит забывать, что есть безопасный уровень налоговых вычетов и он далеко не 98%, а совсем даже 89%. Цифры похожие, но внимание налоговой службы разное. Соответственно, увидев у контрагента критерий № 26, стоит задуматься, а нужно ли с ним работать. Даже если он реальная компания, проблемы при взаимодействии с такими поставщиками или подрядчиками практически обеспечены.

Критерий № 27. «Наличие ЮЛ в ИР Схемы уклонения». Ого, воскликнули бы мы на вашем месте. И эти люди говорят о среднем уровне риска при таком критерии? Стоит ли им доверять? Давайте все объясним. В схемах уклонения есть не только однодневки или технические компании. Там же еще есть и выгодоприобретатели и иные участники (не спрашивайте кто, нам люди «оттуда» сказали, что они есть). В любом случае, если у вашего контрагента есть данный критерий и нет признанного параметра технички или однодневки (а об этом будем рассказывать в других публикациях), то сцепив зубы работать с ним можно. Но вот нужно ли? Это стоит оценивать по совокупности признаков. Проверить самостоятельно из открытых источников, в отличие от предыдущего признака, вы данный критерий не сможете, увы.

А мы со следующей публикации начнем рассказывать о показателях с которыми ваш контрагент полностью вас дискредитирует. Оставайтесь с нами…

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Критерии однодневок. Средний уровень риска

Этой публикацией анализа критериев однодневок заканчиваем описание показателей со средним уровнем риска. Сегодня в одном акте выездной проверки анализировали критерии, которыми налоговый инспектор охарактеризовал контрагентов проверяемого лица как технические компании.

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