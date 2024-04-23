Должная осмотрительность и суд. Шокирующая правда

«Добрый день, может кто-нибудь подскажет быстро, кейс или суд решение, где проявление должной осмотрительности не помогло заказчику, буду очень признательна».

Информацию я дал, но сегодня решил, что и всем остальным подписчикам канала необходимо знать эту информацию.



Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2024 № Ф05-3784/2024 по делу № А40-107159/2023:



«При выборе контрагента ООО "Строительные Технологии" указывает о проявлении должной степени осмотрительности, однако данный довод документально не подтвержден».



«При этом, представление документов (Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Выписка из ЕГРЮЛ, Устав организации, Приказ о назначении генерального директора, Приказ о возложении обязанностей бухгалтера, Информационное письмо о смене юридического адреса) не является проявлением должной осмотрительности».



Как вы можете заметить просто представление формальных документов суд не воспринял как проявление осмотрительности при выборе контрагента. Другой суд выразился еще более конкретней.



Постановление АС Поволжского округа от 19.03.2024 N Ф06-4860/2023 по делу N А55-39482/2022:



«Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев материалы дела, указал, что представленные Обществом в ходе налоговой проверки документы, подтверждающие, по мнению налогоплательщика, проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов, в частности, регистрационные документы из информационного ресурса налоговых органов, свидетельствуют о наличии у Общества стандартного пакета документов, но не о его деятельности и добросовестности поведения на хозяйственном рынке».



То есть суд рассматривает аргумент про проявление осмотрительности, но оценивает этот довод не формально, а исследует по существу. Кстати, так получилось, что этот же суд (скорее всего другой состав судей) днем ранее также рассматривал дело, где фигурировала осмотрительность при выборе контрагента.



Постановление АС Поволжского округа от 18.03.2024 № Ф06-1153/2024 по делу № А65-15082/2023:



«Доводы налогоплательщика о проявлении должной осмотрительности при выборе в качестве контрагента вышеназванной организации не опровергнуты налоговым органом, суды признали эти доводы обоснованными».



Из формулировки не понятен состав представленных доказательств по проявлению осмотрительности, но хотелось бы напомнить, что это стадия кассации, так что это уже третий состав судей, которые признали довод о проявлении осмотрительности заслуживающим внимания. Кстати, география судов, которые принимают проявление осмотрительности как довод в арбитражном споре достаточно широк, как пример следующее дело.



Постановление Арбитражного суда Уральского округа

от 27.03.2024 № Ф09-1252/24 по делу № А50-9478/2023:



«Установив, что спорный товар оприходован заявителем, фактически использован им в хозяйственной деятельности, суд апелляционной инстанции заключил, что при таких обстоятельствах наличие у общества "Техникград" признаков технической структуры само по себе не может являться основанием для выводов о получении необоснованной налоговой выгоды. Поскольку … налогоплательщиком в материалы дела представлены необходимые документы, подтверждающие в своей совокупности осуществление проверки контрагента на наличие/отсутствие рисков заключения договора, суд апелляционной инстанции признал доказанным проявление налогоплательщиком должной степени осмотрительности в выборе спорного поставщика».



Как вы видите практика разнообразная, но объединяет ее то, что правильно собранный комплект доказательств проявленной осмотрительности имеет значение ДАЖЕ ЕСЛИ ТВОЙ КОНТРАГЕНТ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ.