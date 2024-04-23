​А была ли реализация? Судебная практика

Отдельный вид проверок связан с установлением «притворности» сделки. Такая проверка заключается в стремлении налогового органа показать, что сделка, документально оформленная налогоплательщиком, в реальности "прикрывала" другую сделку и такое действие привело к экономии на налогах
Такие претензии (в виде решения о доначислении НДС, налога на прибыль, пени и штрафа) МРИ ФНС № 29 по Республике Башкортостан предъявила ООО «Башкирская медицинская техника». Налогоплательщик с ними не согласился и оспорил в рамках дела № А07-30920/2020.
Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде ООО «БМТ» (УСН) являлся поставщиком медицинского оборудования для двух других компаний. С ними также были заключены агентские договоры и договоры займа (налогоплательщик являлся займодавцем)
Аргументы налогового органа:
поставщик и его покупатели являлись взаимозависимыми лицами (учредители и руководители были родственниками);
установлена также согласованность действий между налогоплательщиком и его контрагентами: деятельность обществ осуществлялась по одному адресу; существовала единая схема логистики; установлено совпадение IP-адресов с которых осуществлялись операции по расчетным счетам;
агентские договоры были заключены в одно время с договорами поставки, их условия не соблюдались полностью: налогоплательщик учел расходы на приобретение товаров как собственные, в то время как ,согласно условиям агентского договора, они должны были быть ему возмещены. Кроме того, товары были проданы с наценкой, что также противоречило условиям агентского договора;
также в одно время с договорами поставки налогоплательщик выдал своим покупателям деньги по договорам займа. Это были типовые беспроцентные займы, договоры подписаны одним и тем же лицом;
действия компании представляют собой заключение притворных сделок с целью скрыть реализацию товаров
Аргументы налогоплательщика:
реальность агентских договоров подтверждается первичной документацией. При этом, расходы на приобретение товаров учтены в качестве собственных ошибочно;
у заключения договоров займа была деловая цель, реальность их исполнения также подтверждается первичными документами
Решение судов. Суды всех инстанций согласились с налоговым органом и признали агентские договоры и договоры займа притворными сделками. Причем, по каждому из договоров суды прошлись отдельно: применительно к агентским отметили, что налогоплательщик учитывал расходы на приобретение товаров систематически (что исключает ошибку); по договорам займа — их исполнение со стороны покупателей — заемщиков говорит о том, что денежные средства для погашения заложенности по фактически действующим договорам поставки у них имелись. Следовательно, материалами дела все-таки установлена реализация товаров.
Вывод. Несмотря на то, что схема взаимоотношений налогоплательщика и его покупателей не выглядит чересчур сложной, из рассмотренного нами судебного дела можно извлечь некоторые уроки. Во-первых, оно показывает то, каким образом налоговые органы должны доказывать согласованность действий (иногда инспекторы ограничиваются лишь констатацией факта взаимозависимости сторон). Во-вторых, следует не забывать о том, что инспекция будет тщательно исследовать все обстоятельства дела, в частности, доказывать притворный характер каждой из показавшихся подозрительными сделок.
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