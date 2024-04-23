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Судебная практика по налоговым спорам

​А была ли реализация? Судебная практика

Как мы уже не раз говорили налоговые органы считают подозрительными практически любые сделки, совершенные налогоплательщиками. Однако, результат каждой налоговой проверки все же зависит от того, сможет ли инспекция собрать полный набор доказательств виновности налогоплательщика применительно к конкретному случаю

Отдельный вид проверок связан с установлением «притворности» сделки. Такая проверка заключается в стремлении налогового органа показать, что сделка, документально оформленная налогоплательщиком, в реальности "прикрывала" другую сделку и такое действие привело к экономии на налогах

Такие претензии (в виде решения о доначислении НДС, налога на прибыль, пени и штрафа) МРИ ФНС № 29 по Республике Башкортостан предъявила ООО «Башкирская медицинская техника». Налогоплательщик с ними не согласился и оспорил в рамках дела № А07-30920/2020.

Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде ООО «БМТ» (УСН) являлся поставщиком медицинского оборудования для двух других компаний. С ними также были заключены агентские договоры и договоры займа (налогоплательщик являлся займодавцем)

Аргументы налогового органа:

  • поставщик и его покупатели являлись взаимозависимыми лицами (учредители и руководители были родственниками);

  • установлена также согласованность действий между налогоплательщиком и его контрагентами: деятельность обществ осуществлялась по одному адресу; существовала единая схема логистики; установлено совпадение IP-адресов с которых осуществлялись операции по расчетным счетам;

  • агентские договоры были заключены в одно время с договорами поставки, их условия не соблюдались полностью: налогоплательщик учел расходы на приобретение товаров как собственные, в то время как ,согласно условиям агентского договора, они должны были быть ему возмещены. Кроме того, товары были проданы с наценкой, что также противоречило условиям агентского договора;

  • также в одно время с договорами поставки налогоплательщик выдал своим покупателям деньги по договорам займа. Это были типовые беспроцентные займы, договоры подписаны одним и тем же лицом;

  • действия компании представляют собой заключение притворных сделок с целью скрыть реализацию товаров

Аргументы налогоплательщика:

  • реальность агентских договоров подтверждается первичной документацией. При этом, расходы на приобретение товаров учтены в качестве собственных ошибочно;

  • у заключения договоров займа была деловая цель, реальность их исполнения также подтверждается первичными документами

Решение судов. Суды всех инстанций согласились с налоговым органом и признали агентские договоры и договоры займа притворными сделками. Причем, по каждому из договоров суды прошлись отдельно: применительно к агентским отметили, что налогоплательщик учитывал расходы на приобретение товаров систематически (что исключает ошибку); по договорам займа — их исполнение со стороны покупателей — заемщиков говорит о том, что денежные средства для погашения заложенности по фактически действующим договорам поставки у них имелись. Следовательно, материалами дела все-таки установлена реализация товаров.

Вывод. Несмотря на то, что схема взаимоотношений налогоплательщика и его покупателей не выглядит чересчур сложной, из рассмотренного нами судебного дела можно извлечь некоторые уроки. Во-первых, оно показывает то, каким образом налоговые органы должны доказывать согласованность действий (иногда инспекторы ограничиваются лишь констатацией факта взаимозависимости сторон). Во-вторых, следует не забывать о том, что инспекция будет тщательно исследовать все обстоятельства дела, в частности, доказывать притворный характер каждой из показавшихся подозрительными сделок.

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Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

​А была ли реализация? Судебная практика

Как мы уже не раз говорили налоговые органы считают подозрительными практически любые сделки, совершенные налогоплательщиками. Однако, результат каждой налоговой проверки все же зависит от того, сможет ли инспекция собрать полный набор доказательств виновности налогоплательщика применительно к конкретному случаю

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