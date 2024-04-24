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​Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Такое послание получил персонаж одного классического произведения. Мы в классики не стремимся, но можем перефразировать: «Если время и деньги дороги вам, держитесь подальше от контрагентов у которых есть критерии однодневок с высоким уровнем риска».
​Критерии однодневок. Высокий уровень риска

Про низкий и средний мы рассказывали вам на протяжении нескольких месяцев. С ними ваши контрагенты «рукопожаты», необходимо просто озаботиться объяснением некоторых нюансов. Высокий уровень риска это «табу», «харам», «фу, выплюнь».

Тут необходимо заметить, что имеет большое значение когда получил данный критерий ваш поставщик. Если это произошло до начала взаимоотношений с вами, то доказать, что ваша сделка носила реальный характер — нетривиальная задача. Кстати, по многим критериям получение признака уже после сделки — такая же проблема. Когда мы будем описывать подробно, то увидите сами. Поэтому лучше проверять поставщика заранее.

Критерий № 28. «Наличие отказного допроса». Да, именно такую причину достаточно часто сообщают налоговики при истребовании пояснений. За этот год мы, как минимум, уже трижды видели требования, где налоговый орган рекомендует пересмотреть свои налоговые обязательства, мотивируя тем, что директор контрагента отказался от руководства. Однако только в одном случае организация официально получила такой маркер.

Как вы понимаете, отказ директора от руководства влечет за собой недостоверность сведений. Но налоговики пользуются тем, что побуждаемые и так осознавая с кем они работали, не перепроверяют полученную от них информацию. А зря. Те соврут — недорого возьмут. В одном из указанных случаев директор контрагента действительно отказался от руководства, но не контрагентом, а другой, старой организацией. На которую быстро навесили недостоверку.

Классически, отказной допрос это «Признак нереальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности». Нет директора, значит фирма использовалась в целях уклонения от уплаты налогов. Могут под это дело и декларацию по НДС обнулить — право такое у них есть. Тогда все еще более усложняется. Но не безнадежно, у нас в запасе аргументы, подсмотренные в арбитражных делах закончившихся в пользу налогоплательщиков и активно используемые в возражениях на акты проверок.

Критерий № 29. «Наличие сведений о смерти физического лица до или в момент регистрации НП». Прошли те счастливые времена, когда информацию о недействительности паспорта из-за смерти директора присылали почтовым голубем на берестяном свитке. О том, что человек умер налоговой становится известно сразу же после того как данные вносятся в государственную базу. Так, что увидеть такой признак практически невозможно. Если только теоретически. Если же вам все таки не повезло и у поставщика такой критерий, то доказать реальность сделок шансы невелики.

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