​Вчера поспешил, сегодня — опоздал. И как же правильно?

В такой ситуации оказалось ООО «Промбурвод регион», которое решило подать декларацию по НДС чуть раньше положенного. Первую попытку компания сделала 28 июня — за три дня до окончания отчетного квартала. Автоматизированная система налоговиков декларацию не приняла, уведомив об этом налогоплательщика. Второй раз ООО попыталось отправить документ 30 июня, но опять неудачно.



Казалось бы, какой в этой спешке смысл? Отправь компания декларацию еще через день, 1 июля, все прошло бы без сучка и задоринки. А причина торопиться была. И очень весомая, денежная.



Налогоплательщик торопился запрыгнуть в последний вагон: заявить о вычете по НДС, ранее уплаченному при покупке недвижимости. Трехлетний срок, в течение которого можно было претендовать на вычет, истекал как раз 30 июня. Так что ООО стояло перед дилеммой: 30 июня подавать декларацию за неоконченный налоговый период еще рано, а 1 июля заявлять о вычете уже поздно.



Компания предпочла поторопиться, но инспекторы, а потом и суды двух инстанций этого шага не оценили. Все дружно действовали в логике «Сам виноват», решив, что отказ налоговиков правомерен. Отчетный период, за который ООО представило декларацию, на момент ее подачи еще не наступил. Обязанность по уплате НДС, размер которого определяется с учетом заявленных вычетов, возникает на дату окончания отчетного квартала, а не на дату подачи декларации. А то, что компания не смогла заявить о вычете, — ее проблема. На это было отведено целых три года, но своим правом налогоплательщик вовремя не воспользовался. Раз не успел — значит, опоздал.



Поворот в споре произошел, когда его рассмотрела кассация (Постановление АС Московского округа от 30.06.2022 № Ф05-13622/2022 по делу № А41-71625/2021). Эта инстанция вняла доводу компании о том, что в Налоговом кодексе не указано начало исчисления срока подачи декларации по НДС, есть только конечная дата. Вот как рассуждали судьи.



Прямого запрета представлять декларацию по НДС до того, как закончился отчетный период, нет.

Отказав в приеме декларации, налоговики лишили ООО возможности заявить вычет.

Отказ налоговиков необоснованно ограничил экономическую деятельность компании. И даже больше: превратился в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы.



Кассация полностью поддержала ООО. Она посчитала, что налоговики применили чрезмерно формальный подход, который ограничивает свободу предпринимательства и право собственности. В том, что компания поспешила, нет ничего неправомерного. Преследуя экономические интересы и заявляя о своем праве на вычет, она все сделала правильно.



Вывод. Сдавать декларацию по НДС до окончания отчетного квартала можно, но осторожно. Никто не застрахован от долгих споров. Прецеденты решений в пользу налогоплательщика в судебной практике есть, но налоговики не привыкли быстро сдаваться. Хотя, конечно, лучше не забывать о своем праве на вычет. Тем более по таким крупным операциям, как покупка недвижимости.



А вы пробовали подавать декларации до окончания отчетного периода?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса –

https://t.me/tax_pi_RU