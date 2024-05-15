А как у них? Налогообложение в Катаре

Валовому доходу от завещаний и наследства.

Т.е. данные доходы не облагаются подоходным налогом.



Роялти, проценты, комиссии и сборы за услуги, полностью или частично оказанные в Государстве Катар, выплачиваемые нерезидентам за деятельность, не связанную с постоянным представительством в Государстве Катар, подлежат обложению у источника выплаты 5% от общей суммы. Данный налог называется «удерживаемым». Фактически является подоходным или его разновидностью.



Налог на прирост капитала взимается как с резидентов, так и нерезидентов Государства Катар.

Ставка налога составляет 10% от прироста капитала налогоплательщика в течение налогового года.

Ставка налога составляет 35% от прироста капитала налогоплательщика в течение налогового года, если активы связаны с нефтяной деятельностью и нефтехимической промышленностью.



Акциз — косвенный налог, взимаемый с определенных товаров, которые считаются вредными для здоровья человека или окружающей среды.

Товары, облагаемые акцизным налогом и применимыми ставками:

Табачные изделия — 100% на разницу между стандартной ценой и розничной ценой продажи до уплаты налогов.

Энергетические напитки —100% на разницу между стандартной ценой и розничной ценой до уплаты налогов.

Безалкогольные напитки — 50 % на разницу между стандартной ценой и розничной ценой до уплаты налогов.



Применение данных ставок Правительство Катара объясняет просто: акцизный налог представляет собой инвестицию в будущее Катара, направленную на построение более здорового общества. Это налог на потребление, который применяется к товарам, которые обычно считаются вредными для здоровья человека и окружающей среды.



И так мы подошли к концу обзора налогов в Катаре, их оказалось всего три: подоходный налог (для всех), акцизы, налог на прирост капитала.

В настоящее время Катар не взимает НДС или налог с продаж на операции в Катаре. Также в государстве нет налога на имущество, ставка на взносы в социальные фонды составляет 0%. Государство полностью обеспечивает себя и граждан за счет нефтегазовых доходов, небольшой территории и населения.



Также в Катаре не применяются правила о КИК, нет никаких конкретных требований по подаче документации по трансфертному ценообразованию, отсутствует валютный контроль.



Также Катар имеет 70 соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе и с Россией.



На этом обзор системы налогообложения Катара мы заканчиваем и немного грустим.



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А Вы бы хотели систему налогообложения как в Катаре?