А как у них? Налогообложение в Катаре

Налоговое законодательство Катара регулируется отдельными законами, такими, например, как закон о подоходном налоге, закон о налогах и т.п.
Головной контролирующий орган – Главное налоговое управление Катара.
Подоходный налог в Катаре составляет 10% и ей облагаются как к у физлиц (в т.ч. осуществляющим предпринимательскую деятельность), так и к юрлиц доходы от источников в Катаре. Однако прибыль ЮЛ-резидентов Катара освобождается от налога пропорционально дивидендам катарских ФЛ и проценту владения предприятиями, полностью или частично принадлежащими Катару, исходя из величины дивидендов. Т.е. сколько выплатил дивидендов гражданам Катара, на столько и снижаешь базу.
Налоговая ставка в размере 35% применяется к организациям, работающим в сфере нефти и газа. Как мы видим, нефтегазовые доходы обеспечивают госбюджет.
И тут, внимание, положения о подоходном налоге не применяются к:
Министерствам, государственным органам, органам государственной власти.
Организациям, действующих на территории Катара, полностью принадлежащих гражданам Катара и гражданам стран Персидского залива.
Заработной плате, окладам, надбавкам и т.п.
Валовому доходу от завещаний и наследства.
Т.е. данные доходы не облагаются подоходным налогом.
Роялти, проценты, комиссии и сборы за услуги, полностью или частично оказанные в Государстве Катар, выплачиваемые нерезидентам за деятельность, не связанную с постоянным представительством в Государстве Катар, подлежат обложению у источника выплаты 5% от общей суммы. Данный налог называется «удерживаемым». Фактически является подоходным или его разновидностью.
Налог на прирост капитала взимается как с резидентов, так и нерезидентов Государства Катар.
Ставка налога составляет 10% от прироста капитала налогоплательщика в течение налогового года.
Ставка налога составляет 35% от прироста капитала налогоплательщика в течение налогового года, если активы связаны с нефтяной деятельностью и нефтехимической промышленностью.
Акциз — косвенный налог, взимаемый с определенных товаров, которые считаются вредными для здоровья человека или окружающей среды.
Товары, облагаемые акцизным налогом и применимыми ставками:
Табачные изделия — 100% на разницу между стандартной ценой и розничной ценой продажи до уплаты налогов.
Энергетические напитки —100% на разницу между стандартной ценой и розничной ценой до уплаты налогов.
Безалкогольные напитки — 50 % на разницу между стандартной ценой и розничной ценой до уплаты налогов.
Применение данных ставок Правительство Катара объясняет просто: акцизный налог представляет собой инвестицию в будущее Катара, направленную на построение более здорового общества. Это налог на потребление, который применяется к товарам, которые обычно считаются вредными для здоровья человека и окружающей среды.
И так мы подошли к концу обзора налогов в Катаре, их оказалось всего три: подоходный налог (для всех), акцизы, налог на прирост капитала.
В настоящее время Катар не взимает НДС или налог с продаж на операции в Катаре. Также в государстве нет налога на имущество, ставка на взносы в социальные фонды составляет 0%. Государство полностью обеспечивает себя и граждан за счет нефтегазовых доходов, небольшой территории и населения.
Также в Катаре не применяются правила о КИК, нет никаких конкретных требований по подаче документации по трансфертному ценообразованию, отсутствует валютный контроль.
Также Катар имеет 70 соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе и с Россией.
На этом обзор системы налогообложения Катара мы заканчиваем и немного грустим.
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