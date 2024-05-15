₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь
Налоги, взносы, пошлины

А как у них? Налогообложение в Катаре

Сегодня поговорим о Катаре – стратегическом партнере России на ближнем востоке. Государство, которое занимает третье в мире место по запасам природного газа, но у которой ограниченный ресурс в агропромышленной сфере из-за суровых условий региона местоположения.

Налоговое законодательство Катара регулируется отдельными законами, такими, например, как закон о подоходном налоге, закон о налогах и т.п.

Головной контролирующий орган – Главное налоговое управление Катара.

Подоходный налог в Катаре составляет 10% и ей облагаются как к у физлиц (в т.ч. осуществляющим предпринимательскую деятельность), так и к юрлиц доходы от источников в Катаре. Однако прибыль ЮЛ-резидентов Катара освобождается от налога пропорционально дивидендам катарских ФЛ и проценту владения предприятиями, полностью или частично принадлежащими Катару, исходя из величины дивидендов. Т.е. сколько выплатил дивидендов гражданам Катара, на столько и снижаешь базу.

Налоговая ставка в размере 35% применяется к организациям, работающим в сфере нефти и газа. Как мы видим, нефтегазовые доходы обеспечивают госбюджет.

И тут, внимание, положения о подоходном налоге не применяются к:

  • Министерствам, государственным органам, органам государственной власти.

  • Организациям, действующих на территории Катара, полностью принадлежащих гражданам Катара и гражданам стран Персидского залива.

  • Заработной плате, окладам, надбавкам и т.п.

  • Валовому доходу от завещаний и наследства.
    Т.е. данные доходы не облагаются подоходным налогом.

    Роялти, проценты, комиссии и сборы за услуги, полностью или частично оказанные в Государстве Катар, выплачиваемые нерезидентам за деятельность, не связанную с постоянным представительством в Государстве Катар, подлежат обложению у источника выплаты 5% от общей суммы. Данный налог называется «удерживаемым». Фактически является подоходным или его разновидностью.

    Налог на прирост капитала взимается как с резидентов, так и нерезидентов Государства Катар.
    Ставка налога составляет 10% от прироста капитала налогоплательщика в течение налогового года.
    Ставка налога составляет 35% от прироста капитала налогоплательщика в течение налогового года, если активы связаны с нефтяной деятельностью и нефтехимической промышленностью.

    Акциз — косвенный налог, взимаемый с определенных товаров, которые считаются вредными для здоровья человека или окружающей среды.
    Товары, облагаемые акцизным налогом и применимыми ставками:
    Табачные изделия — 100% на разницу между стандартной ценой и розничной ценой продажи до уплаты налогов.
    Энергетические напитки —100% на разницу между стандартной ценой и розничной ценой до уплаты налогов.
    Безалкогольные напитки — 50 % на разницу между стандартной ценой и розничной ценой до уплаты налогов.

    Применение данных ставок Правительство Катара объясняет просто: акцизный налог представляет собой инвестицию в будущее Катара, направленную на построение более здорового общества. Это налог на потребление, который применяется к товарам, которые обычно считаются вредными для здоровья человека и окружающей среды.

    И так мы подошли к концу обзора налогов в Катаре, их оказалось всего три: подоходный налог (для всех), акцизы, налог на прирост капитала.
    В настоящее время Катар не взимает НДС или налог с продаж на операции в Катаре. Также в государстве нет налога на имущество, ставка на взносы в социальные фонды составляет 0%. Государство полностью обеспечивает себя и граждан за счет нефтегазовых доходов, небольшой территории и населения.

    Также в Катаре не применяются правила о КИК, нет никаких конкретных требований по подаче документации по трансфертному ценообразованию, отсутствует валютный контроль.

    Также Катар имеет 70 соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе и с Россией.

    На этом обзор системы налогообложения Катара мы заканчиваем и немного грустим.

    Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://t.me/tax_pi_RU

    А Вы бы хотели систему налогообложения как в Катаре?

Начать дискуссию

Подпислон
Электронные подписи

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития

Простая электронная подпись (ПЭП) — удобный и доступный инструмент, который позволяет придавать юридическую силу электронным документам, экономить время и ресурсы на бумажной волоките. Разберемся, что такое ПЭП, как ее получить и использовать, а также поговорим о преимуществах и перспективах развития этой технологии.

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
igotosochi
Инвестиции

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на май, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть
Налоговая помощь
Налоговая оговорка

​Налоговая оговорка. Оговорка не приговорка (каламбур)

Нас уже несколько раз просили разобрать вопрос налоговой оговорки.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

​По ту сторону судебного процесса: история одного дела

Как известно нашим уважаемым подписчикам, на канале мы регулярно приводим обзоры наиболее интересных дел, выводы по которым могут быть полезными налогоплательщикам. Однако, гораздо больше сил и времени наши консультанты тратят на непосредственное участие в самих судебных процессах.

Налоговая помощь
Налоги, взносы, пошлины

А как у них? Налогообложение в Катаре

Сегодня поговорим о Катаре – стратегическом партнере России на ближнем востоке. Государство, которое занимает третье в мире место по запасам природного газа, но у которой ограниченный ресурс в агропромышленной сфере из-за суровых условий региона местоположения.

С 1 мая в России переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

Сейчас на переводы себе и другим людям действует общий лимит СБП — 100 тысяч рублей в месяц.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды

«Тинькофф Инвестиции»: 3 мая завершается прием заявок на обмен заблокированных иностранных активов

«Тинькофф Инвестиции» опубликовали инструкцию по обмену заблокированных иностранных активов для своих клиентов в Telegram-канале.

Налоговые проверки

С 29 апреля — новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок

ФНС утвердила новые форму и формат уведомления в налоговую о невозможности представления в установленные сроки документов и информации в электронной форме.

Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔨 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

На горизонте сразу 4 праздничных дня, потом пара рабочих и снова 2 свободных! Используйте это время с умом — за череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

🔨 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!
5
Бухгалтеры

💪 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Проведите выходные с пользой! За череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

Альберт Ханов
Экономические преступления

Нет тела — нет дела! Или нет документа — нет уголовного дела!

Мнение адвоката о защите по экономическим преступлениям и спорам.

Общество

Туристы получили больше гарантий

С 1 мая 2024 года существенно выросла сумма финансового обеспечения ответственности туроператоров перед туристами.

Разборы законов

1 270
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

Словари русского языка включат в единый цифровой ресурс

Внесли изменения в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации».

1
igotosochi
Инвестиции

Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как укрепляется рубль. А ещё вдыхать аромат шашлыка на майских праздниках. Как раз к первомаю рубль укрепился, индекс уже собрал чемоданы и умотал на отдых, халвинг не помог биткоину. Дивидендами просто заваливают, прошло IPO МТС Банка, вышло много новых выпусков облигаций.

Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Пользователи интернета

Фейковых приложений банков стало на 25% больше: причина и как обезопаситься

Мошенники пользуются тем, что иностранные магазины мобильных приложений блокируют официальный банковский софт, и предлагают пользователям скачать фейковые приложения.

2
Общество

Расширят ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций

За участие в деятельности любых нежелательных организаций Госдума хочет ввести административную и уголовную ответственность.

Законопроекты

Тех, кто игнорирует федеральные законы, хотят отстранять от должности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранять от должности представителей региональных властей, которые не исполняют федеральные законы.

3
Обзоры для бухгалтера

Ура! Выходные! Главное в майские не забудьте про уплату налогов. Праздничный выпуск 🎈«Ночной бухгалтер» № 1674

За дачными и диванными выходными легко пропустить очередной срок уплаты. Кто уже заплатил все налоги — тот молодец, остальным — наши напоминалки и подсказки в помощь (мы новые разъяснения сделали по фиксвзносам за 2023 год, которые заплачены только сейчас). Ну и без предвыходных позитивов не обошлось.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Валюта

Банкам будет проще получить разрешение на вывоз валюты

Кредитным организациям больше не нужно представлять в ЦБ заключения об установленных критериях повреждений вместе с заявлениями о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Интересные материалы

Онлайн-кассы

Как в 2024 году будут идти проверки ККТ

В 2024 году в рамках проверок ККТ налоговики будут проводить профилактические и внеплановые контрольные мероприятия.