​Сдал декларацию, подождал три года и забыл?

Отчасти этот вывод верный, но здесь, как и везде, есть свои подводные камни. О них мы в сегодняшнем материале и расскажем.



Комиссия и налоговые периоды. Даже руководство ФНС России не скрывает, что работа налоговых органов по «побуждению» доплатить НДС в бюджет приносит гораздо больше, чем назначение выездных проверок и доначисления. Достигается этот результат с помощью некоторых неформальных уловок налоговых органов: запугивание и введение в заблуждение пришедших на комиссию руководителей и главных бухгалтеров различными карами вплоть до доначисления налога на прибыль, 40% штрафа и уголовной ответственности. Опытный специалист, конечно сможет разобраться в этих ужасных последствиях и отделить зерна от плевел.



Иногда «под шумок» проверяющие включают в список «проблемных» взаимоотношения с контрагентами в периодах, которые явно лежат за пределами 3-х летнего срока проверки. Здесь работает простой принцип: проси больше, получишь сколько надо. Со сбитым с толку угрозами руководителем (причем, когда он лично переживает за бизнес и знает, что в пределах трёхлетнего срока не со всеми контрагентами все так гладко) вероятность «до кучи» побудить уточниться и по старым периодам, есть.



Опытный профессионал всегда сможет определить такое явно незаконное поведение налогового органа (у нас в практике на прямой вопрос налогового консультанта о том, почему же просят уточниться за пределами проверяемого периода, инспекторы отвечали, «а вдруг»!). Руководителю и главному бухгалтеру же перед комиссией стоит помнить о том, что любые деньги за пределами трехлетнего срока давности с вас могут взять только по вашему же желанию.



Основное внимание на камеральную проверку. На комиссии также может идти речь про контрагентов, с которыми вы взаимодействовали в прошлом квартале. Дело в том, что по декларации за этот квартал еще идет камеральная проверка, и это самый быстрый (но не легкий!) способ взять с вас деньги в бюджет. Именно поэтому на претензии по такому периоду стоит обратить самое пристальное внимание, подробно проанализировать все первичные документы, восполнить в них пробелы и обеспечить легендирование сделки (при необходимости)



«Креатив» от налоговых органов. Когда на кону стоит бюджет, инспекторы могут идти на разные хитрости, позволяющие им «приблизить» проверяемый период. Один из способов — это побуждение подать уточненную декларацию за давно истекший квартал по техническим причинам. Это позволит вновь начать камеральную проверку и откроет простор для возможных доначислений. Одну из таких ситуаций мы уже описывали: инспектор позвонил бухгалтеру и устно попросил перевыставить РСВ «для выгрузки в ПФ РФ». В итоге это привело к миллионным доначислениям по результатам новой камеральной налоговой проверки.



Вывод: все, что лежит за пределами трехлетнего срока глубины выездной налоговой проверки — ваше, инспекция не сможет достать это законными способами без вашего желания. Однако, помимо отсутствия желания что-либо им отдать следует также контролировать и свои действия на предмет их юридической грамотности.



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://t.me/tax_pi_RU