​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера

Статья 1. Взаимозависимость и подконтрольность: чем они опасны для налогоплательщика?



В статье разбирается, как взаимозависимость и подконтрольность используются налоговыми органами против налогоплательщиков. Автор подробно объясняет, что взаимозависимость, определённая в Налоговом Кодексе РФ, не должна автоматически восприниматься как нарушение, и предлагает методы защиты своих прав. Подконтрольность, не имеющая чёткого определения в кодексе, часто используется налоговыми для давления, но также может быть оспорена. Статья подчёркивает важность детального анализа каждого случая и правильной аргументации в спорах с налоговыми органами, что позволяет налогоплательщикам эффективно защищать свои интересы.



Статья 2. НДФЛ и материальная выгода снова вместе



В статье обсуждается важное изменение в Налоговом кодексе РФ. Освещается, как взаимодействие между взаимозависимыми лицами и сниженные проценты по кредитам влияют на налоговые обязательства. С 2024 года этот мораторий отменяется, что может привести к значительным налоговым последствиям для директоров и учредителей, получающих займы. Статья подчеркивает необходимость тщательного пересмотра договоров на предмет возможной матвыгоды и налоговых рисков, особенно с учетом возможности использования имущественного налогового вычета.



Статья 3. Возражаем правильно или о том, как составить возражения



Статья рассказывает о том, как правильно составлять возражения на акт проверки налоговых органов. Автор подчеркивает важность понимания процедуры подачи возражений и предоставляет практические советы по их составлению. Особое внимание уделяется стратегии обращения с инспекторами и подготовке к возможному дополнительному налоговому контролю. В статье подчеркивается, что хорошо подготовленные возражения могут сыграть ключевую роль в защите интересов налогоплательщика.



Статья 4. Обзор итогов контрольной работы ФНС за 2023 год



Статья освещает итоги контрольной работы Федеральной налоговой службы России за 2023 год, опубликованные на официальном сайте ФНС. В 2023 году количество выездных проверок уменьшилось на 47%, однако средний размер доначислений существенно вырос, особенно в Москве, где он увеличился почти вдвое. Отмечается усиление контроля за налоговыми отчетами и возрастающая роль «добровольных» доплат после налоговых проверок. Статья также затрагивает растущую персональную ответственность руководителей и предостерегает налогоплательщиков от легкомыслия в связи с кажущимся уменьшением числа проверок, указывая на необходимость активной профилактики налоговых рисков.



Статья 5. Должная осмотрительность и суд. Шокирующая правда.



Статья затрагивает важную тему должной осмотрительности в контексте налоговых проверок и судебных решений. Автор поднимает проблематику документального подтверждения осмотрительности при выборе контрагентов, что часто становится ключевым аргументом в арбитражных делах. Рассмотрены несколько кейсов, в которых суды разных уровней по-разному оценили доводы налогоплательщиков о проявлении осмотрительности.



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