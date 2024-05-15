₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера

В нашей постоянной рубрике мы продолжаем делиться с вами самыми актуальными и популярными статьями прошлого месяца. Ниже представлены краткие обзоры тех статей, которые вызвали наибольший интерес среди наших читателей в прошлом месяце.
​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера

Статья 1. Взаимозависимость и подконтрольность: чем они опасны для налогоплательщика?

В статье разбирается, как взаимозависимость и подконтрольность используются налоговыми органами против налогоплательщиков. Автор подробно объясняет, что взаимозависимость, определённая в Налоговом Кодексе РФ, не должна автоматически восприниматься как нарушение, и предлагает методы защиты своих прав. Подконтрольность, не имеющая чёткого определения в кодексе, часто используется налоговыми для давления, но также может быть оспорена. Статья подчёркивает важность детального анализа каждого случая и правильной аргументации в спорах с налоговыми органами, что позволяет налогоплательщикам эффективно защищать свои интересы.

Статья 2. НДФЛ и материальная выгода снова вместе

В статье обсуждается важное изменение в Налоговом кодексе РФ. Освещается, как взаимодействие между взаимозависимыми лицами и сниженные проценты по кредитам влияют на налоговые обязательства. С 2024 года этот мораторий отменяется, что может привести к значительным налоговым последствиям для директоров и учредителей, получающих займы. Статья подчеркивает необходимость тщательного пересмотра договоров на предмет возможной матвыгоды и налоговых рисков, особенно с учетом возможности использования имущественного налогового вычета.

Статья 3. Возражаем правильно или о том, как составить возражения

Статья рассказывает о том, как правильно составлять возражения на акт проверки налоговых органов. Автор подчеркивает важность понимания процедуры подачи возражений и предоставляет практические советы по их составлению. Особое внимание уделяется стратегии обращения с инспекторами и подготовке к возможному дополнительному налоговому контролю. В статье подчеркивается, что хорошо подготовленные возражения могут сыграть ключевую роль в защите интересов налогоплательщика.

Статья 4. Обзор итогов контрольной работы ФНС за 2023 год

Статья освещает итоги контрольной работы Федеральной налоговой службы России за 2023 год, опубликованные на официальном сайте ФНС. В 2023 году количество выездных проверок уменьшилось на 47%, однако средний размер доначислений существенно вырос, особенно в Москве, где он увеличился почти вдвое. Отмечается усиление контроля за налоговыми отчетами и возрастающая роль «добровольных» доплат после налоговых проверок. Статья также затрагивает растущую персональную ответственность руководителей и предостерегает налогоплательщиков от легкомыслия в связи с кажущимся уменьшением числа проверок, указывая на необходимость активной профилактики налоговых рисков.

Статья 5. Должная осмотрительность и суд. Шокирующая правда.

Статья затрагивает важную тему должной осмотрительности в контексте налоговых проверок и судебных решений. Автор поднимает проблематику документального подтверждения осмотрительности при выборе контрагентов, что часто становится ключевым аргументом в арбитражных делах. Рассмотрены несколько кейсов, в которых суды разных уровней по-разному оценили доводы налогоплательщиков о проявлении осмотрительности.

Как вам наша подборка?

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://t.me/tax_pi_RU

Начать дискуссию

Трудовое право

Если коллега в отпуске, его не всегда можно подменять как на полную ставку

Если 2 человека работают по сменам и один из них уходит в отпуск, то второй может заменить отпускника, но только на полставки.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Зачем к одному лицу предъявить несколько разных заявлений о субсидиарки и убытках?

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

18

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Известный завод коньяков уйдет в частные руки

Правительство дополнило перечень предприятий на приватизацию в 2024-2026 годах Кизлярским коньячным заводом.

1
Моё дело
Главбух: права, обязанности, передача дел

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 

Может показаться, что добраться до должности главбуха помогут доскональное знание законов и упорная работа. На деле всё намного сложнее: нужно быть немного предпринимателем по духу — правильно расставлять приоритеты, грамотно организовывать процессы, легко адаптироваться к изменениям и не бояться пробовать новые гипотезы. 

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 
8
Катерина Коробкова
Субсидиарная ответственность

Субсидиарка в наследство. Учимся считать

Субсидиарная ответственность входит в объем наследственной массы. Это первое что нужно знать при принятии наследства.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Государственные ведомства

Правила оказания госуслуг пропишут более детально

Правительство уточнило порядок разработки административных регламентов оказания госуслуг.

igotosochi
Инвестиции

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?

Нашёл любопытные данные по дивидендам от Альфа-Инвестиций. Все мы, конечно же, об этом догадывались, но мало кто это считал. Статистика из стратегии Альфа-Инвестиций на второй квартал 2024 года, выписал оттуда интересные данные про дивиденды. Просто потому что во втором квартале наступает что? Нет, не конец света. Основной дивидендный сезон.

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?
vladp18
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера

Субсидиарная ответственность — это дополнительная имущественная ответственность, которая возлагается на определенных лиц в случае, если основное ответственное лицо не может исполнить свои обязательства перед кредиторами.

Трудовые проверки

🔥 Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости

Утвердили положение о межведомственных комиссиях субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

2
Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера

В нашей постоянной рубрике мы продолжаем делиться с вами самыми актуальными и популярными статьями прошлого месяца. Ниже представлены краткие обзоры тех статей, которые вызвали наибольший интерес среди наших читателей в прошлом месяце.

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера
Екатерина Макаренко

Новостной дайджест: Банк Точка и Диадок, новости про МФО, турецкий DenizBank прекращает открытие счетов, отмена комиссии за переводы самому себе

Разборы законов

1 274
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налог на имущество физических лиц

Будет ли повышенный налог на имущество, если в собственности несколько объектов

ФНС рассмотрела вопрос о применении повышенного коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц при наличии в собственности у налогоплательщика нескольких объектов недвижимого имущества.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся!». Самые нужные курсы по 3 690 рублей

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей! Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделаете шаг навстречу новой профессии. Начните лето с новыми силами, знаниями и совсем другим уровнем дохода.

Инвестиции

Резко возросла активность финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и инвестплатформ: почему

Из-за жестких ограничений Центробанка заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.

Государственные ведомства

Росаккредитация нашла 260 товарных сертификатов с нарушениями

Продукция с неподтвержденными разрешительными документами не успевает попасть в продажу, сертификаты блокируют в течение суток.

Экологическое законодательство

Стало ясно, продлят ли срок подачи заявок на получение экологического разрешения

Минприроды рассмотрело вопрос о переносе срока подачи заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР).

igotosochi
Инвестиции

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Федя, дичь! Газпром показал рекордный по убыточности отчёт, но всё равно был на дне и не упал сильнее, чем повалилась крипта. ИИ посчитал, где падает вторичка в России. Спойлер: не в Сочи.

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов гражданам РФ

Без внушительного депозита и рабочего вида на жительство (ВНЖ) открыть счет почти нереально по меньшей мере в двух банках: DenizBank и Emlak Katılım. С бизнес-платежами все тоже непросто.

Интересные материалы

Пенсии

С лета на Госуслугах будут формы документов для распоряжения пенсионными накоплениями

Подать заявление о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений с 1 июля 2024 года можно будет на Госуслугах.