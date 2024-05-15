Наши кейсы. Признаки, что вы на грани назначения ВНП, по вам ведется ППА

Сегодня отметим один наш кейс, который был в нашей практике в прошлом году.

Ситуация была в следующем: группа ИП работала себе спокойно, осуществляла поставки товаров физлицам в розницу через свой сайт, соцсети и маркетплейсы, а также оптом некоторым компаниям. Товары в основном из серии продуктов питания и некоторые непродовольственные. У одного ИП было открыто небольшое кафе, чего не было у других ИП.

Вели эти ИП свой бизнес, спокойно работали на УСН, но были несколько проблем:

общий склад у одного арендодателя (договор с каждым ИП);

нет официально трудоустроенных сотрудников ;

косяки в виде позиционирования бизнеса как общего в социальных сетях;

общие поставщики ;

одна из главных проблем: при достижении порога по выручке на УСН (как правило, в конце года) происходили телодвижения между ИП: у одного ИП выручка резко сокращалась чуть ли не до нуля, у другого наоборот — увеличивалась пропорционально сокращению связанного ИП.

Но обо всем этом мы узнали позже, поскольку изначально к нам обратились с обычными требованиями о представлении документов вне рамок налоговых проверок, причем, арендодателю сразу по всем ИП.

Проанализировав требования, получив информацию о том, как устроен бизнес, мы изначально подсказали, как лучше ответить на требования, что можно представить, а далее приступили к анализу налоговых рисков бизнеса.

Подозрения на ППА были сразу, поскольку запросы так точечно не приходят.

Выяснив все риски, мы приступили к сопровождению ППА. Как раз стали поступать требования в адрес контрагентов ИП. Предварительно все ИП были предупреждены, чтобы тесно контактировали со всеми своими контрагентами, как только те получили требование — сразу направили нам для анализа и подготовки ответа (рекомендации как отвечать).

Одновременно с этим мы предупредили, чтобы уточняли у своих сотрудников (и бывших тоже) и у контрагентов о вызовах на допрос в налоговую. И тут мы не прогадали, поскольку первые повестки не заставили себя долго ждать и в течение двух-трех месяцев были вызваны как сотрудники, так и контрагенты. Определили круг тех лиц, кто пойдет в налоговую на допрос, а кто нет и подготовили к допросу свидетелей.

Стоит отметить, что сотрудникам зарплата выплачивалась с личных карт, иначе их было не идентифицировать. Сразу было ясно, что налоговики запросили выписки по банковским счетам ИП уже как физлиц.

Все это происходило в 2023 году, началось где-то в марте, а в декабре одного из ИП вызвала налоговая и выдвинула основные претензии:

Выплата серой зарплаты — просим обелиться; Сокрытие дохода по УСН (просили пояснить некоторые доходные операции на картах физлица); Подозрения на дробление бизнеса с другими ИП.

Стоит отметить, что налоговая только по месту регистрации одного ИП проводила мероприятия по всей группе. И требования напрямую не были выставлены ни одному из связанных ИП, только их контрагентам, повестки бывшим сотрудникам, повестки контрагентам и запрос банковских счетов и банковских досье.

Наш специалист явился в налоговую, дал достаточные пояснения при рабочей встрече (ведь просто уши в налоговую пускают все реже и реже, нужно дать что-то взамен налоговой, если хочет получить от нее полезную информацию).

Также мы направили внушительное письмо в налоговую в ответ на протокол рабочей встречи и с тех пор о ней не слышали. Требования контрагентам не приходили, на допросы никого не вызывали, в налоговую на рабочую встречу тоже.

Завершился ли ППА — сложный вопрос. Часто его просто откладывают на неопределенный срок или уделяют внимание другим приоритетам. Однако если на этапе ППА показать, что доказать что-либо против вас будет очень сложно, это сразу снижает желание как назначать ВНП, так и проводить его, имея неясные перспективы.

А Вы распознавали у себя ППА?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://t.me/tax_pi_RU