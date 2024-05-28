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Новости про проверки. И новая подборка

Не знал, как осветить эту тему, так как на целую публикацию она не тянула, а промолчать тоже не хотелось. Недавно появилась информация, что сети кафе «АндерСон» доначислили около полумиллиарда рублей недоимки, штрафов и пени.

Не могу сказать, что новость меня удивила, так как я еще в 2020 году думал, что эмоциональное выступление Татуловой (бывшая хозяйка бизнеса) просто так не закончится.

Мое мнение было таким, что надо быть смелым или безрассудным, чтобы так «жечь напалмом». Конечно, в моменте ты становишься бизнес-омбудсменом всея Руси, но стоит тебе где-то оступиться — Система не забудет твоей принципиальности и тоже будет излишне принципиальна с тобой. В принципе так и получилось.

Я не могу сказать, что произошло сначала — позиция Татуловой относительно событий февраля 2022 года или назначение выездной проверки. Думаю, в такой последовательности. И вот ВНП закончилась, и выяснилось, что «группа АндерСон» (названия фирм совсем другие) спрятала налогов на круглую сумму. Стал смотреть, в чем претензии (думал про дробление). Оказалось, что активно использовалась «ресторанная схема».

Якобы за два года «группа компаний» таким образом не показала выручку свыше миллиарда рублей. Оснований не верить налоговой у меня в таком случае нет, но и обратного пока не доказано. Кроме того, заявлено, что проходили контрольные закупки с целью выявления фактов полноты отражения выручки. Дополнительно есть информация, что налоговики вскрыли факты по серой (а по мне так черная она) зарплате.

Для вычисления реального уровня зарплат анализировались показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru. Также, по их словам, сопоставлялись зарплаты в проверяемых фирмах после отказа от «ресторанной схемы» — налоговики сопоставляли объявления на hh.ru и справки 2-НДФЛ. Вряд ли в решении есть доначисления в размере «несопоставленного», хотя с них станется.

Сеть кафе «АндерСон» — это особый случай «тематической» проверки, но в принципе все проверки подчинены регламенту с начала до конца. В том смысле не само проведение, а отбор, утверждение и назначение «неудачников».

Всем хорошего дня и пусть материал наших подборок вам будет нужен только для теоретической подготовки.

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