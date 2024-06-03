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Критерии однодневок № 15. Высокий уровень риска

Консультировали коммерсанта, которого полтора года назад несколько раз вызывали в налоговую по поводу его контрагентов.
Критерии однодневок № 15. Высокий уровень риска

Ему была интересна причина по которой снова прислали повестку на допрос.

Проверили заново всех спорных контрагентов и выяснилось, что за время, которое прошло с последнего вызова, налоговая служба без дела не сидела. Контрагенты обзавелись рядом новых признаков однодневок. У одной из компаний появился критерий, который будем рассматривать сегодня.

Критерий № 32. Невозможность осуществления руководства (иные причины, кроме смерти руководителя). В связи с чем появляется данный признак? Причины могут быть разные. В нашей практике было несколько случаев, которые подходят под данное описание. Самый последний это отгрузка директором (он же единственный работник) товара из красной зоны ковидного госпиталя.

Более старый случай, когда директор активно руководил своей компанией, подписывал документы, отправлял платежи находясь продолжительное время в СИЗО. В обоих случаях выяснилось это намного позже, когда налоговая проводила более серьезную проверку, чем просто автоматический контроль. Узнать подробности почему руководитель не мог осуществлять руководство из открытых источников невозможно (если только случайно), но вот установить сам факт наличия такого маркера удается, но не всем.

Ну и сотрудничать с такой компанией вряд ли стоит. А что делать, если критерий получен после вашего взаимодействия? Тогда, конечно же, необходимо доказывать, что «директор кукухой поехал после того как получил прибыль от нашей сделки, а в момент заключения договора был вменяем». Ну или тот человек, который представился директором. Не забываем, что не в обычаях делового оборота в России начинать работу с «а ну паспорт предъяви». Если конечно паспорт это не одно из доказательств проявленной вами должной осмотрительности.

Критерий 33. Наличие допроса номинального директора (признает, что директор, но не подтверждает участие в финансово-хозяйственной деятельности). Практика показывает, что чуть ли не половина директоров попав первый-второй раз на допрос в налоговую несут абсолютную дичь. В нашей практике было, что подготовленный директор так переволновался, что в конце-концов дал показания, что вообще ничего не подписывал, а во всем виноват главбух.

И это с учетом того, что он реально был не номинал, а самый настоящий руководитель. Так что, если при проверке контрагента обнаруживается такая запись, то конечно же, категорически не рекомендуется данное сотрудничество. Если же критерий появляется позже, то необходимо вспомнить статью 54.1 НК РФ, а именно ее 3 пункт.

Подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом … не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы. Собирайте волю в кулак, доказательства в папочку и стойте на позициях законности ваших сделок.

Продолжение следует, оставайтесь с нами, у нас есть еще что рассказать.
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