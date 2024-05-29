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Все, что не убивает нас — НДС!? От депутатского стола — нашему столу

Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, ИПшники, МСПшники, упрощенцы, кто хочет увеличения налогов? На сегодня наряды: прогрессивная шкала НДФЛ и НДС для упрощенцев.

Не успел я опубликовать новости про предложения правительства, как эстафетную палочку приняла Дума на парламентских слушаниях. Да такого наобсуждала, что наш чат (и другие профильные) забурлил. Основным лейтмотивом была мысль: «они там уху рыбный суп ели, что ли?». И в принципе было от чего. Мне даже приходится ломать график публикаций и комментировать инициативу депутатов.

Итак, какие предложения? Они резюмированы вот в этом документе: «Рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства РФ». Пробежимся по пунктам?

Первые два говорят нам о том, что наши депутаты за все хорошее и против всего плохого. Мы с вами! Решения 27-го съезда КПСС выполним досрочно и даешь пятилетку за 3 года! Третий абзац перекликается с предложениями Правительства. Налог на доходы должен быть справедливым и прогрессивным. И не должен коснуться большинства граждан.

Так вот, что, деньги соберут с богатых, чтобы раздать их бедным? Где-то я уже это слышал. Точно! В 90-х годах, в законе о подоходном налоге. Тогда даже ставка в 60% была. Были же времена, когда налог был справедливым, не то что сейчас! И бюджет прям ломился от денег. Только не думайте, что я ерничаю, потому что против прогрессивной шкалы. Я очень даже за! Роль налогового консультанта (и гонорары) только увеличивается в таком случае.

Кстати, вроде как уровень богатства будут считать от 150 тысяч в месяц. Так их буржуев-айтишников и прочих адвокатов. Вы же не думаете, что данное повышение сильно коснется реально богатых людей? Согласно концепции, изложенной в книге «Богатый папа, бедный папа», у богатых людей есть компании. Так что деньги заберут у среднего класса и высокооплачиваемых (от 150К) профессиональных сотрудников.

Ну да ладно. Для тех, кто хочет сэкономить, предлагают ввести вычеты для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО (куплю справку и значок ГТО). Только что произошел сбой в работе сердец у тысяч камеральщиков, которым еще этой напасти не хватало. Мало им липовых справок на лечение.

Но и это все не страшно. А вот пункт 8 представленного документа говорит, что депутатов озаботило, что при достижении 200 млн выручки в год упрощенцы получают моральные и физические страдания от внезапно навалившегося НДС. И чтобы им не было мучительно больно, то пусть привыкают, начиная с оборота в 60 млн в год по аналогии с ЕСХН. Благодетели! Потому что плательщики ЕСХН до 60 млн имеют право не платить НДС, а начиная с 60 млн — обязаны это делать.

Согласно документу, который мы с вами рассматриваем, это проблема только 3,2% малого бизнеса. С точки зрения депутатов получается, что большинства не коснется, а принцип демократического централизма предусматривает подчинение меньшинства большинству. К чему это я написал? Потому что это не меньшая бессмыслица в обосновании позиции, чем депутатская.

Верю ли я, что такой шаг сделают? Да легко. Администрировать НДС они научились, дурости, судя по ЕНС, им не занимать, почему бы нет?

А вы как считаете, введут они НДС упрощенцам с 60 млн или нет?Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса — https://taxpi.ru

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